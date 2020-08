Międzynarodowy rynek węgla wyciszony i czeka na ożywienie

Międzynarodowy rynek węgla w lipcu był nieco wyciszony. Okres letni, zwykle charakteryzujący się uzupełnianiem zapasów podyktowanym zwiększonym zapotrzebowaniem na surowiec ze względu na prace urządzeń klimatyzacyjnych, wyglądał trochę odmiennie w tym sezonie w poszczególnych obszarach międzynarodowego rynku węgla.

Spadki oraz wzrosty

Brak optymizmu

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, w związku z ograniczeniami w zakupach zamorskich, ceny węgla australijskiego, głównie tego o wysokiej zawartości popiołu, dedykowanego na rynek chiński, spadły w lipcu do rekordowo niskich poziomów, ostatnio odnotowanych w lutym 2012 roku.Cena surowca FOB Newcastle o parametrach NAR 5500 kcal/kg oscylowała na poziomie 36-37dol/t w okresie całego miesiąca. Spadające ceny spot poszerzyły możliwości zakupu węgla australijskiego o wysokiej zawartości popiołu w opcji arbitrażu, podtrzymywanego przez silny chiński juan w stosunku do dolara i mocne fundamenty rynkowe. Jednak niektóre chińskie elektrownie państwowe były pod tak dużą presją władz, że rozważały nawet anulowanie części kontraktów terminowych na zakup surowca z rynku zamorskiego.Z kolei sytuacja w obszarze europejskiego rynku uległa niewielkiej poprawie, w odpowiedzi na wzrosty marży dla producentów energii w Niemczech na koniec trzeciego kwartału oraz ograniczenia dostaw ze strony Kolumbii, co przełożyło się na zmniejszenie równowagi popytowo-podażowej i tym samym wzmocnienie cen węgla. W ciągu całego miesiąca tygodniowy indeks CIF ARA oscylował na poziomie od 48,95-50,38 dol/t.Mimo zanotowanego skoku marży generacji w elektrowniach niemieckich, napędzanego wzrostem cen energii w Niemczech oraz niższymi kosztami spalania surowca, konsumpcja surowca w sektorze energetycznym w Europie Zachodniej obniżyła się po raz kolejny i zdaniem analityków, prawdopodobnie pozostanie na takim poziomie w sierpniu.Niemniej, jak wskazują eksperci, tempo tego spadku w drugiej połowie 2020 roku powinno zwolnić w porównaniu z pierwszym półroczem 2020 roku. Jednocześnie prognozowany jest większy spadek importu surowca z rynku zamorskiego, co będzie stopniowo zmniejszało równowagę pomiędzy popytem a podażą na rynku Atlantyku, w konsekwencji obniży zapasy pod koniec roku i zrównoważy wzrost cen.Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, import zamorski zmniejszył się o ponad 2,7 mln ton/miesiąc w okresie styczeń-maj, co wskazuje, że obszar Atlantyku przechodzi okres stopniowego powrotu do równowagi po zeszłorocznej nadpodaży. W okresie styczeń-lipiec 2019 łączna konsumpcja była o około 1,4 mln ton niższa w ujęciu rok do roku w porównaniu do spadku w imporcie, który wyniósł 500 tys. ton na miesiąc.Poziom zapasów węgla w Europie skorygowanyo w dół, w wyniku napiętych fundamentów rynku w roku bieżącym, przy spadku zapasów w portach ARA o 1,3 mln ton w ujęciu rok/rok, osiągając najniższy poziom od 22 miesięcy - 5,6 mln ton. Tym niemniej poziom ten i tak pozostaje powyżej średniej z okresu trzech lat.Wraz z upływem kolejnych miesięcy uwarunkowania na rynku Atlantyku będą nadal trudne, ale tempo spadku popytu na węgiel w sektorze energii powinno spowolnieć, choć pozostaje wiele niepewności co do dostaw, w szczególności z Kolumbii, gdyż tamtejsi producenci skorygowali swoje plany produkcyjne.Odnotowano też spadek dostaw z takich krajów jak Rosja czy USA, które obniżyły się w reakcji na ceny w 2020 roku przy niewielkich perspektywach ich wzrostu w drugiej połowie tego roku.Prognozy dla rynku RPA, także nie napawają optymizmem. Mimo, iż notowania indeksu FOB RB w lipcu, osiągnęły najwyższe wartości w porównaniu do cen wyznacznikowych w australijskim Newcastle oraz europejskich portach ARA, oscylując na poziomie od 53,10 dol/t do 55,33dol/t w dniu 17 lipca, to zapotrzebowanie ze strony kluczowego nabywcy, czyli Indii, pozostaje niewielkie.Rekordowo wysokie zapasy oraz niewielkie zapotrzebowanie sektora przemysłowego w Indiach nie pozostawia nadziei na znaczące odbicie cen w RPA. Choć chwilowo część nadwyżki na tym rynku wchłonął Pakistan, który obecnie posiada wysokie zapasy będące konsekwencją silnego importu w poprzednim miesiącu. Co więcej, słaba prognoza dla tej gospodarki stanowi również przeszkodę w kontekście regionalnego popytu.Choć obecne bardzo słabe fundamenty na międzynarodowym rynku węgla - wynikające w dużej mierze z wpływu epidemii Covid-19 na zapotrzebowanie na energię w ujęciu globalnym - nie wskazują na poprawę w najbliżej perspektywie, to ostatnia prognoza opublikowana przez globalData zakłada produkcję węgla na poziomie przekraczającym 8,1 mld ton.Według autorów tej prognozy, spadek wydobycia w USA, który wyniósł 7,8 proc. będzie głównym czynnikiem ograniczenia poziomu produkcji, jednak zostanie on zrekompensowany zwiększeniem wydobycia w Indiach o 8,3 proc. oraz w Indonezji o 5 proc. i Rosji o 3 proc., gdzie utrzymana była produkcja w okresie kwarantanny związanej z Covid 19.Analitycy przewidują, że w okresie następnych 4 lat globalna produkcja węgla będzie wzrastać w tempie 2,2 proc. w skali roku do 8,9 mld ton w 2024 roku dzięki zwiększeniu podaży surowca z Indii (o 6,1 proc.) oraz Chin (0 2,3 proc).Zobacz także: Daniel Ozon: rola wodoru będzie rosła, to szansa dla polskiego przemysłu