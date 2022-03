Mieliśmy kończyć ze spalaniem węgla, a będziemy palić śmieci

Polska nakłada embargo na rosyjski węgiel, ropę i gaz. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan odejścia od rosyjskich węglowodorów. - Nałożymy całkowite embargo na węgiel. Mam nadzieję, że kwiecień, najpóźniej maj, będzie to całkowite odejście od węgla rosyjskiego - powiedział 30 marca premier. Taki krok nie ułatwi jednak życia indywidualnym odbiorcom węgla i ciepłownictwu.

Jego zdaniem trzeba u nas uruchomić inwestycje, które zaspokoją zapotrzebowanie Polski na węgiel przez najbliższych 30-40 lat.Sytuację na rynku obserwują sprzedawcy węgla. - Ceny węgla utrzymują się na wysokim poziomie, a surowiec z Rosji obecnie właściwie do nas nie wjeżdża, z uwagi na kwestie logistyczne - mówi portalowi WNP.PL szef firmy handlującej węglem z Górnego Śląska.- Żeby nie brać węgla z Rosji, to należałoby mieć przygotowaną alternatywę. Wychodzi na to, że będziemy brali wszystko, co czarne, miedzy innymi z Kolumbii czy RPA. Trudno teraz wyrokować, jak będzie. Obecnie ceny węgla są wysokie i ludzie psioczą. A jakie mogą być na jesieni tego roku? Czas pokaże, ale może być z tym nieciekawie. Poza tym sami chyba nie możemy wprowadzić embarga, bo to należy do kompetencji Komisji Europejskiej. Wyrywamy się przed szereg, a inne państwa odwlekają takie decyzje i wyczekują. Ale wiadomo, to jest polityka - dodaje nasz rozmówca.Polska ma też uniezależnić się od rosyjskiego gazu. Premier Morawiecki podkreślił, że dzięki gazoportowi w Świnoujściu, gazociągowi Baltic Pipe, a także pływającemu gazoportowi koło Gdańska będziemy w stanie uniezależnić się w tym roku od rosyjskiego gazu.- Polska będzie robiła wszystko, aby do końca 2022 roku odejść też od rosyjskiej ropy naftowej - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.Czytaj także: Czy do końca 2022 roku zabraknie nam węgla energetycznego?