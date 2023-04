Miliarder porzuca budowę olbrzymiej kopalni węgla

Waratah Coal, należąca do miliardera Clive'a Palmera, wycofała się z planów otwarcia największej kopalni w Australii.

Waratah Coal nie będzie już odwoływać się od przełomowego orzeczenia sądu stanowego w Queensland z listopada 2022 roku, który stwierdził, że emisje z planowanej kopalni zagrażają prawom człowieka. Decyzja Waratah Coal oznacza kolejną porażkę dla australijskiego sektora wydobywczego, którego plany ekspansji utknęły w martwym punkcie z powodu szeregu sporów sądowych, przepisów środowiskowych, podwyżek podatków, złej pogody oraz wycofywania kapitału przez inwestorów i pożyczkodawców.

Inny duży projekt Clive'a Palmera, Central Queensland Coal, został w zeszłym miesiącu zablokowany przez ministra środowiska z powodu groźby nieodwracalnego zniszczenia Wielkiej Rafy Koralowej.

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy w swoim przeglądzie wydarzeń mających miejsce w przemyśle wydobywczym, projekt Galilee Coal miał na celu produkcję 40 milionów ton węgla energetycznego rocznie. Czyniłoby go to największym w Australii oraz jednym z największych eksporterów tego paliwa na świecie. To tylko jedna z kilkudziesięciu proponowanych kopalń w ogromnym Basenie Galilejskim w stanie Queensland, z których do tej pory tylko jedna rozpoczęła produkcję - Carmichael, należąca do Adani Group.

Wpływ zmian klimatycznych na życie i prawa człowieka to zagadnienie, które za sprawą grup walczących z paliwami kopalnymi coraz częściej trafia przed oblicze wymiaru sprawiedliwości w wielu państwach świata: od Stanów Zjednoczonych po Filipiny. Jednak to Australia wyróżnia się jako kraj, gdzie takich spraw jest rejestrowanych najwięcej.

Sędziowie w wyroku z listopada 2022 roku, który zablokował Galilee Coal Project, orzekli, że emisje dwutlenku węgla uwolnione w całym okresie jego istnienia - równe około trzykrotności całkowitych rocznych emisji Australii - będą miały negatywny wpływ na życie przyszłych pokoleń w Queensland. I choć rząd stanowy nadal ma uprawnienia do wydawania dzierżawy górniczej, to historycznie zawsze postępował zgodnie z zaleceniami sądu stanowego.