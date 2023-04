Miliony euro na metan. To pierwszy taki projekt

To największy unijny grant, jaki trafia do polskiego górnictwa. Za 21 milionów euro zbadają, w jakim stopniu można uzyskiwać metan z wyeksploatowanych wyrobisk w czynnych kopalniach. Zbudują też unikalny system odmetanowania. W środę ruszył projekt Redukcji Emisji Metanu.

Redukcja emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania jego dopływu do powietrza wentylacyjnego VAM to nazwa projektu, który zainaugurowano 12 kwietnia na pierwszym spotkaniu partnerów w Polsce.

Projekt Redukcji Emisji Metanu (REM) to największy unijny grant, jaki trafi do polskiego górnictwa. Jego wartość to ponad 21 mln euro, a uzyskany został w konkursie Big Tickets w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Celem projektu jest określenie możliwości uzyskania metanu ze zrobów poeksploatacyjnych czynnej kopalni oraz wykonanie systemu odmetanowania dla obniżonego stężenia metanu.

Pierwsza w świecie specjalna instalacja służąca redukcji emisji metanu do atmosfery z opuszczonych rejonów pracującego zakładu powstanie w kopalni Pniówek w Pawłowicach, która należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Metan pozyskany z wyeksploatowanych wyrobisk, wykorzystywany zostanie do produkcji energii elektrycznej w silnikach gazowych, połączonych z generatorami prądu.

Projekt zostanie wprowadzony we wszystkich kopalniach JSW, ale - jak uważają przedstawiciele konsorcjum realizującego przedsięwzięcie - może zostać wykorzystany w każdej kopalni węgla kamiennego charakteryzującej się wielopokładowym złożem.

Projekt REM, koordynowany przez Główny Instytut Górnictwa, zakończy się w 2027 roku. Realizowany jest przez konsorcjum międzynarodowe, które tworzą polskie jednostki: JSW, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, hiszpański Uniwersytet Oviedo oraz Instytut Insemex z Rumunii.