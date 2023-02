Miliony złotych od kopalni i elektrowni Turów na projekty wspierające lokalną społeczność

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE w 2022 roku przeznaczyła ponad 2,6 mln zł na realizację projektów dla lokalnej społeczności, mieszkającej w rejonie kopalni i elektrowni Turów. Dotyczyły m.in. zdrowia, edukacji, kultury i sportu.

W przesłanym komunikacie poinformowano, że spółka PGE GiEK w ubiegłym roku przekazała wsparcie dla straży pożarnej oraz ośrodków zdrowia. Środki finansowe pozwoliły m.in. na doposażenie w specjalistyczny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych w Radomierzycach, Zawidowie, Bogatyni, Porajowie i Jeleniej Górze.

Dofinansowano również zakup wyposażenia wysokospecjalistycznej sali zabiegowej w WS SP ZOZ w Zgorzelcu, tomografu do diagnostyki obrazowej i częściowy remont oddziału pediatrycznego i wewnętrznego w SP ZOZ w Bogatyni oraz urządzenia Finapres Nowa, służącego do nieinwazyjnego monitorowania układu krążenia w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

PGE od wielu lat wykracza poza realizację działań jedynie biznesowych

"Działalność PGE GiEK już od wielu lat wykracza poza realizację działań jedynie biznesowych. Co roku spółka wspiera w formie sponsoringu i darowizn szereg działań proekologicznych, rekreacyjno-sportowych, kulturalnych oraz poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców" - powiedział cytowany w komunikacie Sławomir Podkówka, wiceprezes ds. finansowych reprezentujący zarząd spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do której należy Kopalnia i Elektrownia Turów.

W ramach zawodowych klas patronackich w 2022 roku za bardzo dobre wyniki w nauce zostało wyróżnionych łącznie 47 osób. Każdy wzorowy uczeń otrzymał od PGE GiEK stypendium naukowe w wysokości 2,5 tys. zł za semestr. Spółka dofinansowała również remont auli szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu "Cyfrowa szkoła" w zgorzeleckim Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich.

Dofinansowano też cieszące się popularnością wydarzenia kulturalne i nie tylko

W 2022 r. spółka ufundowała też 265 "Energetycznych Tornistrów" z pełnym wyposażeniem, którymi obdarowano dzieci rozpoczynające swoją przygodę ze szkołą w lokalizacjach, w których funkcjonują jej oddziały. 45 z nich trafiło do uczniów z gminy Bogatynia, Zgorzelec, Sulików i Zawidów.

Dofinansowano też cieszące się popularnością wydarzenia kulturalne. Ze wsparcia spółki w 2022 roku skorzystały m.in. XXIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej w Zgorzelcu, Święto Miasta - Dni Zawidowa, czy odbywający się w Działoszynie IX Jarmark św. Bartłomieja.

"Od pierwszych dni wojny, spółka PGE GiEK aktywnie włączyła się w szereg akcji pomocowych i prowadziła aktywne działania na rzecz ukraińskich rodzin. PGE GiEK przekazała samorządowym centrom pomocowym m.in. pralkosuszarki, łóżka polowe, materace, ręczniki, śpiwory, środki do dezynfekcji, wszelkie artykuły zebrane w ramach zbiórek w oddziałach spółki oraz środki finansowe wpłacane przez pracowników na specjalnie do tego celu utworzone konto. Ponadto, sfinansowano transport darów na Ukrainę a w drodze powrotnej przewozy ukraińskich uchodźców" - napisano w komunikacie.