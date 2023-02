Mimo podwyżek płac w górnictwie panują minorowe nastroje

Mimo podwyżek w górnictwie panują kiepskie nastroje. Branża jest na rozdrożu. W 2022 roku, mimo koniunktury na rynku węgla i jego wysokich cen, wydobycie w polskich kopalniach uległo obniżeniu.

- To, że wskaźnik wyniesie 15,4 proc., wynika z ustaleń zawartych w umowie społecznej. Zapisano w niej wzrost coroczny płac o jeden punkt procentowy powyżej inflacji. Średnioroczny wskaźnik inflacji podany przez GUS wyniósł 14,4 proc. Rachunek jest prosty - mówi Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

- Żeby nie było rozbieżności pomiędzy poszczególnymi spółkami ustalono, że zsumowane zostaną ubiegłoroczne zrealizowane fundusze wynagrodzeń we wszystkich trzech spółkach objętych umową społeczną i od tej sumy naliczony będzie wzrost funduszu w 2023 roku o 15,4 proc. - dodaje Bogusław Hutek.

Jak zaznacza, w tym tygodniu ruszą w spółkach rozmowy dotyczące szczegółów podziału tej podwyżki wśród pracowników.

- To dobre porozumienie. Mimo bardzo wysokiej inflacji w Polskiej Grupie Górniczej nie ma spadku realnego wynagrodzenia. Udało nam się utrzymać realne płace górników na dobrym poziomie - ocenia szef górniczej Solidarności, a zarazem przewodniczący związku w Polskiej Grupie Górniczej.

Niedawno, ósmego lutego, także w Jastrzębskiej Spółce Węglowej zawarto porozumienie dotyczące wzrostu tegorocznego funduszu wynagrodzeń o 15,4 proc. w stosunku do 2022 roku.

Jednak mimo podwyżek dla górników w polskim górnictwie przeważa pesymizm. Mimo wysokich cen węgla i koniunktury na rynku tego surowca w 2022 roku wydobycie w rodzimych kopalniach uległo obniżeniu. Nie udało się zatem odwrócić spadkowego trendu.

W 2022 roku wielkość krajowego wydobycia węgla kamiennego wyniosła ok. 52,8 mln ton wobec ok. 55 mln ton w 2021 roku. W samym grudniu 2022 roku kopalnie wydobyły ok. 4,4 mln ton węgla wobec ok. 4,8 mln ton w grudniu 2021 roku.

- Otoczenie w Unii Europejskiej jest takie, że nie wspiera się w żaden sposób producentów węgla - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

- Jedyne inwestycje, które teraz obserwujemy na rynku krajowym, to tylko inwestycje odtworzeniowe - dodaje.

Trudno zatem w takiej sytuacji liczyć na to, że wydobycie w krajowym górnictwie będzie się zwiększać. Nic z tych rzeczy, podczas kolejnych sezonów grzewczych nadal będziemy się posiłkować znaczącym importem węgla.

Węgiel kamienny jako back-up będzie jeszcze dłużej z nami

- Krajowe wydobycie spada szybciej niż spada zapotrzebowanie na energię elektryczną czy ciepło pochodzące z węgla - podkreśla w rozmowie z WNP.PL Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

- Projekt modernizacji „dwusetek” będzie wyjściem naprzeciw, żeby elektrownie na węgiel kamienny były bardziej elastyczne. Jednak problem tego sektora polega też na tym, że te elektrownie na węgiel kamienny mają coraz krócej pracować, co też będzie wpływać na ich konkurencyjność. Wszystko to stwarza przestrzeń dla wzrostu innych, konkurencyjnych technologii. A zatem z jednej strony węgiel kamienny jako back-up będzie jeszcze dłużej z nami. Ale presja cenowa na ten sektor będzie bardzo duża - ocenia Marcin Roszkowski.

Zobacz relację z naszej debaty poświęconej problemom górnictwa, w której uczestniczyli: Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki; Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego; Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka; Jakub Szkopek, analityk Erste Securities oraz Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego. Debatę prowadził red. Jerzy Dudała.