Mimo trudności musimy przyspieszyć budowę nowych kopalń

Aby móc realizować transformację energetyczną, kraje Zachodu muszą między innymi wziąć się za budowę nowych kopalń niezbędnych minerałów. To będzie trudne do zrealizowania.

Zachód, w tym Unia Europejska, próbując wyprodukować wystarczającą ilość metali do prowadzenia transformacji energetycznej, a jednocześnie budować alternatywne łańcuchy dostaw, by zmniejszyć swoją zależność od Chin, jest w trudnym położeniu.

Pomiędzy skalą ambicji a realiami istnieje ogromna rozbieżność.

Żeby zmienić sytuację, trzeba budować nowe zakłady wydobywcze.

O sytuacji w górnictwie minerałów dyskutowano w ostatnich dniach w trakcie Międzynarodowej Konferencji Górnictwa i Zasobów w Sydney. Wskazywano, że Australia jest krajem dobrze przygotowanym do odegrania głównej roli w dostarczaniu wielu metali niezbędnych do transformacji energetycznej. Jest mocna w produkcji litu i rudy żelaza. A poza tm znaczącym dostawcą miedzi, niklu i cynku oraz posiada potwierdzone zasoby innych kluczowych minerałów, takich jak kobalt i pierwiastki ziem rzadkich.

Pozyskiwanie kapitału na budowę kopalń jest trudne

Wyzwaniem jest jednak zagospodarowanie zasobów, budowa nowych kopalń oraz rozwój dalszego przetwórstwa, by nie ograniczać się tylko do eksportu rud. Jak wskazuje Reuters, poprzednie modele rozwoju kopalń wydają się nieskuteczne, a nawet jeśli niektóre projekty postępują, to nie są one wystarczające, żeby móc zapewnić wystarczającą ilość surowców do transformacji energetyki.

Pozyskiwanie kapitału na budowę kopalń jest trudne. A instytucje finansowe unikają ryzykownych, długoterminowych projektów. Główne firmy wydobywcze w ostatnich latach prowadziły działalność w sposób ostrożny i oszczędny.

Było to widać chociażby w trakcie boomu na rynku węgla, kiedy po inwazji Rosji na Ukrainę podaż nie nadążała za popytem, bowiem procesy inwestycyjne w górnictwie węglowym nie były realizowane na przestrzeni ostatnich lat. Zatem nie było możliwe, by skokowo zwiększyć produkcję węgla.

Ironią jest to, że przemysł wydobywczy na Zachodzie - chcąc zmniejszyć zależność od dominującej roli Chin w łańcuchach dostaw transformacji energetycznej - został zdemaskowany jako pozbawiony kapitału i motywacji do inwestowania na szeroką skalę.

Wydobycie jest realizowane, ale jest ono zlokalizowane w krajach takich jak, Chiny, Indie, czy Indonezja. Kraje te mają również rządy przygotowane do zaoferowania głębszego wsparcia dla firm wydobywczych.

Jak zaznacza Reuters, jest mało prawdopodobne, by nawet amerykańska ustawa o redukcji inflacji, która oferuje wsparcie w wysokości około 369 miliardów dolarów na dekarbonizację gospodarki, wystarczyła do zbudowania całego łańcucha dostaw kluczowych minerałów, który zmniejszyłby zależność od Chin.

Władze państw muszą przyspieszyć w sprawie budowy nowych kopalń

Zatem zachodnie rządy będą musiały zwiększyć wsparcie na rozwój nowych kopalń i gałęzi przemysłu przetwórczego, a także zreformować politykę, aby zachęcić prywatny kapitał do inwestowania.

Ponadto rządy będą musiały skrócić czas zatwierdzania nowych kopalń, starając się jednocześnie zapewnić, by były one możliwie najbardziej przyjazne dla środowiska.

Jeśli jednak kraje i firmy zachodnie poważnie podejdą do budowy nowych kopalń niezbędnych surowców i zakładów przetwórczych oraz zmniejszenia swojej zależności od Chin, to całkowity rachunek będzie niewiarygodnie wysoki. Jednak bez otwierania nowych zakładów wydobywczych uzależnienie się od importu, w tym głównie z Chin, niezbędnych surowców będzie się tylko pogłębiać.