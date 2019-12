Minister aktywów państwowych: rząd nie zmienia polityki wobec górnictwa

Główne zadania dla górnictwa w najbliższych latach to poprawa efektywności, finansowanie inwestycji, obniżanie kosztów, dostosowanie produkowanego węgla do potrzeb rynku oraz stabilizacja sprzedaży - wylicza Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. I wskazuje, że temu właśnie mają służyć inwestycje w sektorze węglowym realizowane zarówno w tym roku, jak i przyszłym.

Zdaniem wicepremiera Sasina rozwój sektora węglowego to przede wszystkim wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. W górnictwie innowacje to przyszłość. Nowoczesne rozwiązania mają wspierać proces wydobycia i takie wykorzystanie węgla, aby w jak najmniejszym stopniu był on uciążliwy dla środowiska.Jednak podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, zwłaszcza, że z każdym rokiem rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną - zarówno w przemyśle, jak i gospodarstwach domowych.- Polski sektor górnictwa węgla kamiennego przeszedł znaczącą transformację. Ostatnie cztery lata przyniosły wiele zmian organizacyjnych i strukturalnych. Mając świadomość ograniczeń klimatycznych i społecznych nadal musimy czynić starania, aby polskie górnictwo było efektywne a jego funkcjonowanie uzasadnione również ekonomicznie - zaznaczył Jacek Sasin.Zobacz również: Solidarność z ZG Sobieski zawiadamia prokuraturę