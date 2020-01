Minister i zarząd PGG odpierają zarzuty NIK-u

Nie mamy żadnych podstaw żeby kwestionować wycenę aktywów, nabytych od dawnych spółek węglowych przez Polską Grupę Górniczą (PGG) - ocenił w piątek wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda. Resort nie podziela wątpliwości w tym zakresie, jakie znalazły się w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Z zarzutami kontrolerów nie zgadza się również zarząd górniczej spółki.

Gawęda nie chciał w piątek odnosić się do innych wątków raportu NIK na temat Polskiej Grupy Górniczej. Jak tłumaczył, w szczegółach zna jedynie zarzut dotyczący wyceny aktywów, która - zdaniem Izby - była nieadekwatna do rzeczywistej wartości.

Do tego wątku formalnie odniosło się ministerstwo, uznając przyjęty model wyceny za prawidłowy.

Również zarząd, w wystosowanym w odpowiedzi do zarzutów NIK stanowisku, nie zgadza się z wnioskami z raportu Izby, zarówno tymi, dotyczącymi wyceny aktywów, jak wzrostu wynagrodzeń.

W piątek Izba opublikowała raport z kontroli, w ramach której sprawdzono m.in. proces tworzenia największej górniczej spółki przed czterema laty oraz jej dotychczasowe działanie. W ocenie NIK publikowane oficjalnie wyniki finansowe Polskiej Grupy Górniczej w ubiegłych latach były zawyżone ze względu na zastosowany sposób wyceny wartości nabytych aktywów Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego - firm, których kopalnie w latach 2016-2017 przejęła PGG.



Według NIK, niewłaściwie wyceniono znaczną część nabytych przez Grupę aktywów, co - zdaniem Izby - "zniekształcało obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki". Z raportu wynika, że wartość tych aktywów na poziomie całej spółki była niższa ok. 40 proc. w stosunku do wycen niezależnych rzeczoznawców majątkowych. "Różnie to wyglądało w poszczególnych kopalniach. W jednych wyceny aktywów dokonane przez PGG były obniżone w stosunku do wycen rzeczoznawców, a w innych były zawyżone" - podała NIK.

Resort nie podziela wątpliwości NIK

Zdaniem wiceministra Gawędy, zastosowany wówczas model wyceny aktywów był prawidłowy, co potwierdziły opinie biegłych. "Raport NIK dotyka wyceny, która wtedy obejmowała możliwości biznesowe tej spółki. Trudno nam było przyjąć jakiekolwiek inne podstawy. One zostały uznane przez biegłych przez kilka lat, a w związku z tym nie mamy żadnych podstaw, żeby kwestionować tę wycenę" - powiedział w piątek wiceminister dziennikarzom w Katowicach.

"Nie mam wątpliwości, że biegli to już właściwie ocenili. Wcześniej bardzo trudno było znaleźć inny sposób do wyceny tych spółek" - powiedział Gawęda, wskazując, iż resort aktywów (jako następca Ministerstwa Energii) już w ub. roku przekazał Izbie swoje stanowisko w tej sprawie.

Wiceminister przypomniał, że w 2015 r. - rok przed powstaniem PGG - górnictwo przyniosło 4,5 mld zł strat i miało 13 mld zł zadłużenia. "Potrafiliśmy przeprowadzić ten proces w taki sposób, że żadna spółka nie została zlikwidowana, żadna kopalnia nie była postawiona w stan upadłości" - podkreślił.

"Będę analizował całość tego raportu, również pod kątem uzyskania coraz lepszych wyników i efektów funkcjonowania każdej kopalni" - zapowiedział Gawęda, przypominając, iż w kopalniach przeprowadzono w ub. roku przegląd złóż i inwestycji niezbędnych do tego, by zwiększyć efektywność działania. Ma to być podstawą planu dla Polskiej Grupy Górniczej.

Zarząd odpiera zarzuty NIK

Do raportu Najwyższej Izby Kontroli w pisemnym stanowisku odniósł się także zarząd Polskiej Grupy Górniczej.