Minister: nie boimy się tematu nowych kopalń, myślimy też o hutnictwie

Podstawowym problemem na dziś jest poprawność polityczna Komisji Europejskiej - zaznacza w rozmowie z WNP.PL Piotr Pyzik, wiceminister aktywów państwowych.

- Ze względu na dużą niestabilność takich źródeł OZE, jak wiatr i słońce musimy szukać alternatyw. Nasz bilans energetyczny musi się domykać - zaznacza w rozmowie na Kanale Gospodarczym WNP.PL Piotr Pyzik, wiceminister aktywów państwowych.

- Walczymy o to, żeby to bezpieczeństwo energetyczne było w maksymalnym stopniu nie tylko zachowane, ale żeby - mówię tu o ofercie prądu - było jak najtańsze dla obywatela, żeby jakość życia w naszym kraju się nie pogorszyła - dodaje Piotr Pyzik.

Wskazuje przy tym na to, że pandemia koronawirusa oraz trwająca wojna na Ukrainie przełożyły się na problemy w gospodarce. Nie wiadomo, kiedy ta wojna się skończy, więc sytuacja na rynku surowców będzie pozostawać napięta.

Rząd ma na uwadze projekty rozwojowe także w obszarze hutnictwa

Pytamy Piotra Pyzika również o to, czy w przyszłości w Polsce mogą być budowane nowe kopalnie, na przykład w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

- Nie boimy się dużych projektów. Mówimy tu już nie tylko o rozwoju górnictwa w jakiejś perspektywie, jeżeli dogadamy się z Komisją Europejską, ale też o projektach rozwojowych, jeśli chodzi o hutnictwo. Państwo polskie jest przygotowane do realizacji takich celów - mówi Piotr Pyzik.

- To czy, jak, gdzie i kiedy się na to zdecydujemy, to będzie decyzja odpowiednich gremiów państwa polskiego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe. Już nie energetyczne, ale narodowe - zaznacza Piotr Pyzik.

Pytamy zatem, kiedy decyzje w tym zakresie mogłyby zapaść.

- A to już trzeba zapytać pana prezydenta, pana premiera i tych, którzy decydują o przyszłych losach naszego kraju w sensie zarządzania - mówi Piotr Pyzik.

Rozmawiamy również między innymi o tym, czy obecne rozbicie kompetencyjne nie przeszkadza w realizacji różnych przedsięwzięć w górnictwie. Mamy bowiem Ministerstwo Aktywów Państwowych, ale też Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

- No cóż, to rozbicie jest większe. Dlatego, że zarówno resort rozwoju (Ministerstwo Rozwoju i Technologii - dop. red.), jak i resort funduszy (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - dop. red.) też partycypują w tej przestrzeni energetycznej - mówi Piotr Pyzik.

- Tylko proszę zwrócić uwagę na to, że kiedy był powoływany ten rząd i były powoływane te ministerstwa, była zupełnie inna sytuacja geopolityczna - zaznacza Piotr Pyzik.

Rozmawiamy również o realiach polityki unijnej w zakresie energetyki.

- Podstawowym problemem na dziś jest poprawność polityczna Komisji Europejskiej - wskazuje Piotr Pyzik. - Coraz więcej krajów i rządów zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że nie należy mieszać poprawności politycznej z realizmem energetycznym - zaznacza Piotr Pyzik.