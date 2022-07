Minister od górnictwa Piotr Pyzik: za 2-3 lata na rynek wejdzie nowy polski węgiel

Prąd nie musi być bardzo tani, ale musi być dostępny cenowo. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby był to prąd, który jest wyprodukowany z polskich surowców. To jest dzisiejsza definicja suwerenności naszego kraju - mówi w „Rządowej ławie” Piotr Pyzik, wiceminister aktywów państwowych.

W rozmowie z rządowym pełnomocnikiem ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego rozmawiamy o problemach ciepłownictwa przed najbliższym sezonem grzewczym.

- Nie wyobrażam sobie, że przez jakiś czas nie zwiększymy wydobycia węgla w Polsce. Priorytetem jest utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju, a żeby to zrobić, musimy mieć węgiel - mówi wiceminister i tłumaczy, dlaczego rząd ma chrapkę na lubelską Bogdankę. Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowuje się do nabycia większościowego pakietu akcji w LW Bogdanka należącej obecnie do Enei.

Piotr Pyzik ma przyjechać dziś (w środę, 13 lipca) do Katowic, gdzie

kilkudziesięciu górniczych związkowców okupuje siedzibę Polskiej Grupy Górniczej, domagając się rozmów z rządem na temat przyszłości branży.

Piotra Pyzika w „Rządowej ławie” pytamy o sens transakcji polegającej na nabyciu większościowego pakietu akcji w LW Bogdanka należącej obecnie do Enei; przypomnijmy, że państwo posiada blisko 53 proc. udziałów w tym koncernie.

- Sposób wydobywania węgla w tej kopalni jest na tyle wyjątkowy, że czyni ją w obecnych warunkach jedyną opłacalną. To jest kwestia zabezpieczania pewnego potencjału, jeśli chodzi o energetykę krajową i potrzeby bilansu energetycznego, w tym bezpieczeństwa narodowego - odpowiada w rozmowie z WNP.PL rządowy pełnomocnik zajmujący się górnictwem i energetyką węglową.

Podkreśla, że taki rządowy „wykup” pozwoli na szybkie i sprawne przeprowadzanie ewentualnych inwestycji w tej kopalni.

- JSW i Bogdanka nie podlegają notyfikacji. Aczkolwiek w harmonogramie zamykania kopalń Bogdanka jest przewidziana przy samym końcu tego okresu. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Liczę na to, że Komisja Europejska jednak spojrzy na węgiel bardziej przychylnym okiem - dodaje.

Czy górnictwo wstanie z kolan?

Wiceminister Pyzik jest przekonany, że w obecnych wojennych realiach trzeba zwiększyć wydobycie węgla w Polsce.

- Niemcy otwierają znowu kopalnie. Holendrzy i Francuzi robią to samo. Chińczycy już nie otwierają kopalń. Oni otwierają całe zamknięte kiedyś zagłębia węglowe. I zaczęli to robić grubo przed wojną na Ukrainie - mówi.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski jest dla MAP priorytetem i zamierza je realizować m.in. przez większe niż w ostatnich latach inwestowanie w węgiel.

- W warunkach polskich uruchomienie nowej ściany trwa od półtora do dwóch lat. Czyli realnie odpowiadając na pytanie o to, kiedy , trzeba odpowiedzieć, że za 2-3 lata. W ciągu 2-3 lat jesteśmy w stanie postawić górnictwo na takim poziomie, którego oczekuje dzisiaj społeczeństwo oraz rynek - przekonuje Piotr Pyzik, wiceminister aktywów państwowych.

Zobacz całą „Rządową ławę” z Piotrem Pyzikiem, w której rozmawiamy również o tym, dlaczego wchłonięcie przez PGG kopalni Bogdanka nie jest dobrym rozwiązaniem i które sektory przemysłu mogą mieć problemy z dostępem do węgla.