Minister otwarcie: jeżeli rząd się zmieni będziemy bronić górnictwa i hutnictwa

Plany, jakie nasz rząd przygotował dla górnictwa i hutnictwa są dobrze uargumentowane, uzgodnione z UE. Zrobimy wszystko, by nawet w opozycji, demokratycznymi metodami doprowadzić do ich realizacji – mówi Marek Wesoły z PiS, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Biorąc pod uwagę sondaże i obecne wyniki cząstkowe, prawdopodobnie zmieni się rząd, a władzę przejmie obecna opozycja. Jak widzi pan szansę, żeby obronić projekty rozwoju segmentu stalowego, przygotowane przez obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości?

- Na razie nie ma jeszcze oficjalnych wyników, więc trudno przesądzać o konstrukcji przyszłego rządu. Jeżeli jednak rząd faktycznie się zmieni, to nowi ministrowie znajdą w spółkach Skarbu Państwa dokładną dokumentację naszych projektów, w której ich ekonomiczny sens jest dobrze udokumentowany. Mam nadzieję, że przed podjęciem jakichś decyzji będą chcieli się z nimi zapoznać, mimo że będąc w opozycji całkowicie te pomysły dyskredytowali.

Użyjemy wszystkich dostępnych w demokracji metod, by bronić planów obecnego rządu

Jako opozycja będziemy tych planów bronić, bo zostały one uzgodnione z pracownikami, więc w zakresie pomysłu na rozwój hutnictwa w Polsce mamy pewien konsensus społeczny. Jeżeli opozycja przejęłaby rządy i chciała się z tych planów wycofać, będziemy używać wszystkich dostępnych w demokratycznym państwie metod, by tych planów bronić.

Ostateczne decyzje będą jednak należały do nowego rządu i nowych zarządów spółek Skarbu Państwa, bo zapewne w tej kwestii także nastąpią jakieś rotacje.

Czy z podejściem do górnictwa będzie łatwiej? Mam wrażenie, że w ostatnich latach w samej Unii Europejskiej zmienia się spojrzenie na przyszłość węgla, czego dowodem jest choćby zmiana podejścia do technologii wyłapywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS), która obecnie jest jedną z wspieranych, a więc dofinansowywanych przez UE technologii.

- To kolejne trudne pytanie. Nie mam dobrego zdania na temat planów obecnej opozycji względem górnictwa. Wszystko to, co ta opcja polityczna opowiadała w kampanii wyborczej, jest niespójne z tym, co jej politycy robią w Unii Europejskiej. Na tym forum nie chcą oni dyskutować twardo z unijnymi urzędnikami i bronić górnictwa. Nie wróżę więc niczego dobrego górnictwu pod rządami Koalicji Obywatelskiej.

"Upomnimy się o umowę społeczną dla górnictwa, którą przed wyborami obiecywano notyfikować w jeden dzień"

Z drugiej strony bardzo mnie ciekawi deklaracja, która pojawiła się w samej końcówce kampanii wyborczej, dotycząca szybkiego uzyskania unijnej notyfikacji dla zawartej w maju 2021 r. umowy społecznej dla górnictwa. Zapowiedziano, że po zwycięstwie w wyborach nowy rząd notyfikuje ją w ciągu jednego dnia, więc w tym terminie się o tę umowę upomnimy.

Wspomina pan o wcześniejszych działaniach polityków KO w Parlamencie Europejskim, ale chyba na tej arenie podejście do węgla nieco się zmienia. Zauważa pan taką tendencję?

- Tak. Łaskawsze spojrzenie Unii Europejskiej na węgiel zostało wymuszone naszą postawą, naszymi argumentami i działaniami, lobbingiem naszych europarlamentarzystów. Zmiany dotyczące podejściu do nowych technologii, takich jak wspomniany CCS czy zgazowanie węgla to efekt naszej ciężkiej pracy.

Bardzo długo walczyliśmy o to, żeby inwestycji w te technologie Unia Europejska nie traktowała jako wspieranie węgla, tylko walkę o ratowanie środowiska.

Na skutek tych zmian w polityce UE nasz rząd zaczął już przygotowywać plany wykorzystania tych technologii, wywalczył konkretne projekty w tym obszarze. Trudno mi jednak dziś powiedzieć czy i jak nowy rząd te plany wykorzysta.