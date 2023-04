Ministerstwo nie czeka na przemysł i samo szuka metali. Także w odpadach

Mamy w Polsce do zrobienia sporo, jeśli chodzi o transformację energetyczną. Lista surowców niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu jest długa. Ich złoża w większości znajdują się poza Europą. Dlatego szukać musimy w tym, co dekady temu wyrzuciliśmy.

- Bardzo mocny nacisk kładziemy na poszukiwanie złóż surowców. Nie chcemy biernie przyglądać się, czy przemysł zacznie poszukiwać nowych złóż. Dlatego chcemy to realizować we własnym zakresie – powiedział podczas debaty Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach „Surowce krytyczne” Tomasz Ryba, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

O co dokładnie chodzi?

Służba geologiczna, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęła prace, które mają zweryfikować obecność metali ziem rzadkich w hałdach pogórniczych.

- Ocenienie potencjału hałd pogórniczych będzie już wkrótce obligatoryjne w Unii Europejskiej. Będziemy musieli to zrobić w ciągu najbliższych 3 lat – podkreślał Stanisław Prusek, dyrektor naczelny Głównego Instytutu Górnictwa.

- Duży potencjał dostrzegamy też w hałdach i osadnikach pogórniczych. Służba geologiczna zinwentaryzowała 1300 takich obiektów. Będziemy bezpośrednio badać zawartość tych surowców w hałdach. Będziemy przygotowywać odpowiednie zmiany legislacyjne, które umożliwią eksploatacje takich miejsc – dodawał Tomasz Ryba z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W przyszłym roku resort rusza z projektem na 10 wytypowanych hałdach pogórniczych, które szczegółowo zostaną przebadane. Określona ma zostać metodologia dokumentowania takich zasobów.