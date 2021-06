Mirosław Dynak, związkowiec z JSW: Barbara Piontek od chwili objęcia stanowiska porządkuje i naprawia spółkę

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność wczoraj, tj. 9 czerwca 2021 roku w Warszawie wzywał do usunięcia ze stanowiska prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej profesor Barbarę Piontek. Pragnę odnieść się do tego żądania jako nieuprawnionego i szkodliwego - podkreślił w swoim komentarzu nadesłanym do redakcji portalu WNP.PL Mirosław Dynak, przewodniczący ZZ Kadra JSW SA KWK Budryk.