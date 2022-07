MKiŚ: czasowe odstępstwo od norm dla węgla, a pozwolić m.in. ustabilizować jego cenę

Rozporządzenie, w którym czasowo odstępuje się od stosowania norm jakościowych węgla, ma na celu stabilizację cen tego surowca, a także zwiększenie jego dostępności przed sezonem zimowym - tłumaczy resort klimatu i środowiska.

Resort przypomniał w piątkowym komunikacie, że Minister Klimatu i Środowiska wydał rozporządzenie z 27 czerwca ws. odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Zgodnie z nim, od 29 czerwca 2022 r., przez 60 dni, istnieje możliwość wprowadzania do obrotu paliw stałych niespełniających wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Czasowe odstępstwo dotyczy wymagań jakościowych dla paliw stałych wprowadzanych do obrotu paliw z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych oraz instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW mocy.

Jak dodano, zgodnie z ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, w przypadku wystąpienia na rynku nadzwyczajnych zdarzeń skutkujących zmianą warunków zaopatrzenia w paliwa stałe, które powodujących utrudnienia w przestrzeganiu wymagań jakościowych lub zagrażających bezpieczeństwu energetycznemu Rzeczypospolitej Polskiej, minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, może, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony nie dłuższy niż 60 dni, odstąpić od stosowania wymagań określonych w rozporządzeniu ws. norm jakościowych dla paliw stałych.

Podkreślono, że mimo odstąpienia na 60 dni od dotychczasowych ustawowych wymagań jakościowych dla węgla, nadal obowiązują przepisy zabraniające sprzedaży dla gospodarstw domowych paliw stałych takich jak: muły węglowe, flotokoncentraty czy też węgiel brunatny.

"Celem rozporządzenia (nowego rozporządzenia dot. odstępstwa - PAP) jest zwiększenie, w możliwie krótkim czasie, dostępności węgla dla sektora bytowo-komunalnego oraz obniżenie jego ceny" - podkreślono.

Resort wskazuje, że przerwanie dotychczasowych łańcuchów dostaw, zawirowania rynkowe i gwałtowny wzrost cen nośników energii stwarzają ryzyko pogłębienia się zjawiska ubóstwa energetycznego wśród mieszkańców Polski. "W szczególności dotyka ono osoby mieszkające samotnie oraz bardzo duże rodziny, które mają niskie dochody" - zauważono.

Przypomniano ponadto, że 23 czerwca Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, która gwarantuje nabywcom indywidualnym do 3 ton węgla w cenie nie wyższej niż 996,60 zł. Dodano, że ustawa jest obecnie procedowania w Senacie, a wejście w życie przepisów regulujących ceny węgla, planowane jest na przełomie lipca i sierpnia.