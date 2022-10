MKiŚ: w pierwszym kwartale 2023 r. raport z badania polskiej koncesji na Atlantyku

Dane na temat badań oceanicznych przeprowadzonych na polskiej koncesji na środkowym Atlantyku będą zaprezentowane w raporcie, który będzie opublikowany w pierwszym kwartale 2023 r. - poinformował w czwartek resort klimatu i środowiska.

Ministerstwo poinformowało na swojej stronie internetowej, że 19 października przeprowadzony został audyt przez przedstawiciela Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego po zakończeniu pierwszego rejsu naukowo-badawczego na ryfcie środkowoatlantyckim, realizującego kontrakt zawarty między tą Agendą ONZ a MKIŚ. Rejs odbył się na przełomie sierpnia i września 2022 r. - dodano.

Audyt przeprowadził szef Compliance Assurance Management Unit (CAMRU) Oystein Bruncell Larsen.

"Bardzo się cieszymy, że ostatecznie, pomimo wielu obiektywnych przeszkód, pomimo pandemii COVID-19 i jej ogólnych negatywnych konsekwencji dla światowej gospodarki, Polska zdołała przeprowadzić w tym roku pierwszy rejs naukowo-badawczy w obszarze objętym naszą koncesją" - wskazał cytowany przez resort, wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

Ministerstwo przekazało, że audytor Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego bardzo wysoko ocenił jakość przeprowadzonych badań w obszarze koncesyjnym RP oraz zaangażowanie pracowników w realizację kontraktu. Wskazał, że są to jedne z lepszych danych zebranych dotychczas w porównaniu z innymi krajami. Zostały one zebrane przez firmę Ocean Floor Geophysics (OFG).

"Dane uzyskane w ramach przeprowadzonych badań oceanicznych będą przetwarzane i analizowane wieloaspektowo przez najbliższe miesiące, aby zaprezentować je w końcowym raporcie w I kwartale 2023 r." - podsumowano.

Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów PRoGeO, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego kraju przewiduje, że w latach 2017-2033 na poszukiwania geologiczne na dnie oceanów przeznaczone zostanie ponad 530 mln zł.

Polska koncesja poszukiwawczo-rozpoznawcza na środkowym Atlantyku nie jest duża - liczy 10 tys. km kw. Złoża znajdują się na głębokości od ok. 1400 do ok. 2800 m. Koncesją będziemy dysponować przez 15 lat z możliwością przedłużania jej co 5 lat.

Nasz kraj poprzez udział we Wspólnej Organizacji Introceanmetal, bierze również udział w podwodnej eksploracji działki na Pacyfiku. Leży ona w strefie Clarion Clipperton, 3 tys. km na zachód od Meksyku. Działka ma ok. 75 tys. km kw. i jesteśmy jej współwłaścicielem od 1987 r.; są tam konkrecje polimetaliczne z kluczowymi pierwiastkami, takimi jak mangan, wanad, molibden, nikiel, miedź.