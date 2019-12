Mobilne punkty medyczne pomogą poszkodowanym górnikom

Spółka JSW Innowacje z Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) we współpracy z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego (CSRG) i gliwickim Instytutem Techniki Górniczej (ITG) Komag opracowuje pionierski projekt mobilnego punktu medycznego dla podziemnych zakładów górniczych.

Być tam, gdzie prowadzone są roboty górnicze

Są to ratownicy, którzy przechodzą 64-godzinny kurs. Poza tym w każdym oddziale, na każdej zmianie, musi być sanitariusz - pracownik zakładu górniczego przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy, który posiada skromnie wyposażoną torbę.Kolejny problem jest taki, że miejsca robót wykonywanych przez pracowników są coraz bardziej oddalone od szybu, gdzie nawet 10 kilometrów to nie jest dystans wyjątkowy. A od tego, czy pomoc zostanie udzielona poszkodowanemu w miarę szybko, często zależy przecież jego pełny powrót do zdrowia.W opinii wiceprezesa Kleszcza najlepszym miejscem stacjonowania mobilnego punktu medycznego byłby rejon prowadzonych robót górniczych. - To tam zdarza się najwięcej wypadków. W sytuacji krytycznej nie trzeba byłoby tej „sanitarki" przemieszczać do poszkodowanego, bo byłaby ona na miejscu - wskazuje Kleszcz.Technicznymi aspektami wdrożenia projektu zajmie się ITG Komag. Instytut posiada własne laboratorium badawcze, ma możliwość budowy prototypów, odpowiednie oprogramowanie oraz doświadczoną kadrę inżynierską i badawczą.- Na pewno będziemy musieli zmierzyć się z problemami takimi, jak rozkład sprzętu medycznego wewnątrz „sanitarki", sposób posadowienia poszkodowanego - tak, aby podczas transportu jak najmniej cierpiał, umiejscowienie ratowników medycznych bądź lekarza oraz budowa systemów zabezpieczających osoby przebywające w „sanitarce" - wylicza dyrektor Komagu Dariusz Prostański, cytowany w Solidarności Górniczej. - Jeśli chodzi o zasilanie, proponujemy zestaw transportowy bateryjny, który umożliwi łagodną regulację prędkości, cichą pracę, dzięki czemu łatwiejszy będzie kontakt lekarza z poszkodowanym - dodaje.Zasięg mobilnego punktu medycznego będzie wtedy praktycznie nieograniczony, bowiem baterię można ładować w dowolnym miejscu, gdzie dochodzi energia elektryczna.Poza tym jest to taki typ napędu, który nie emituje spalin. Zachodzi potrzeba zastosowania rozwiązań, które zapewnią szybki i bezpieczny transport poszkodowanego w skrajnie trudnych warunkach.Wiele zgonów następuje między miejscem wypadku a szpitalem, najczęściej jeszcze na dole. Jest prawdopodobne, że gdyby taki zestaw medyczny z lekarzem był na miejscu lub dotarł na miejsce wypadku, poszkodowany miałby zapewnioną opiekę od samego początku i by przeżył. Dlatego też takie transportowe zespoły sanitarne mogłyby poruszać się z nieco większą prędkością niż w przypadku ruchu standardowego. Komag oraz JSW Innowacje prowadzą już prace nad możliwością zwiększenia tych prędkości.