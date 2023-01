Mocne słowa byłego ministra: bzdury o CO2 pakują nas w katastrofę

U nas politycy uznali, że najlepszą metodą na punkty polityczne jest przypodobanie się generalnym trendom. I plotą te swoje bzdury o tym CO2, pakując kraj w katastrofę cywilizacyjną - mówi portalowi WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Zdaniem byłego wiceministra gospodarki skończyły się proste metody walki z węglem, są teraz bardziej inteligentne, a przy tym bardzo skuteczne.

Jerzy Markowski wskazuje, że teraz wystarczy przykładowo odpowiednio ustalić parametry emisji metanu, aby zamknąć kopalnie.

Deficyt węgla będzie się pogłębiał, zwłaszcza w zakresie produkcji krajowej - zaznacza Jerzy Markowski.

O problemach dotyczących obszaru surowców i energetyki będziemy mówić w trakcie konferencji EEC Trends (6 lutego, trwa rejestracja) a także podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26 kwietnia 2023 roku). Zapraszamy na nasze wydarzenia.

Koszty emisji dwutlenku węgla są nadal przedmiotem wolnej amerykanki

Jerzy Markowski uczestniczył debacie na temat polskiego górnictwa, zorganizowanej przez WNP.PL.

- Nie wierzę, że podniesiemy wydobycie węgla kamiennego w kraju - przyznaje w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Węgiel, którego nie wydobędziemy w Polsce, łatwy jest do kupienia poza granicami kraju. Prawie wszyscy już dzisiaj handlują węglem bez względu na to, czy jest on bardziej węglem, czy mniej. Ale dopóki jest czarny, to go kupują - dodaje.

- Ponadto mam świadomość formalnych realiów, które osaczyły sektor wydobycia węgla kamiennego. Koszty emisji dwutlenku węgla są przedmiotem wolnej amerykanki - irytuje się Jerzy Markowski.

- Tu nikt nie potrafi - bo nie chcę używać sformułowania, że nie chce - nad tym zapanować. Poziom cen emisji jest skandaliczny. Drugi parametr, który skutecznie zatrzyma inwestycje w górnictwie, to kwestia emisji metanu. Ten parametr, jaki zaplanowała UE, jest dla górnictwa nieosiągalny z technicznego punktu widzenia. I prędzej czy później staniemy przed dylematem: albo szukać sposobu na to, żeby go ominąć w sposób mniej lub bardziej legalny, albo znów z udziałem budżetu państwa, co będzie dramatem dla środków publicznych w kraju. Albo po prostu się poddać, co będzie dramatem z perspektywy bilansu energetycznego kraju - podkreśla Jerzy Markowski.

Zobacz relację z całej debaty, w której uczestniczyli: Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka; Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego; Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki; Jakub Szkopek, analityk Erste Securities oraz Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego. Debatę prowadził red. Jerzy Dudała.

Pytamy Jerzego Markowskiego między innymi o to, czy majstrowanie UE przy metanie może oznaczać rychłe zamordowanie polskiego górnictwa - niejako „kuchennymi drzwiami”.

- Teraz wystarczy tak ustalić parametry emisji metanu, aby zamknąć kopalnie - wskazuje Jerzy Markowski. - Kolejna kwestia dotyczy tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To jest fundusz, który nazywam funduszem ubóstwa energetycznego. To fundusz pomyślany dla regionów, gdzie już skończyło się górnictwo. A u nas w Polsce zrobiono z tego narzędzie eliminacji inwestycji górniczych, co powoduje, że każdy samorząd skwapliwie eliminuje wszystkie projekty górnicze. Skończyły się proste metody walki z węglem, są teraz bardziej inteligentne, a przy tym bardzo skuteczne. Deficyt węgla będzie się pogłębiał, zwłaszcza w zakresie produkcji krajowej - ocenia Jerzy Markowski.

Politycy plotą u nas bzdury o CO2, pakując kraj w katastrofę cywilizacyjną

- Co robi tych 54 europarlamentarzystów, którzy tylko się przemieszczają? - zastanawia się Jerzy Markowski. - Ja nie widzę intelektualnego wkładu tych ludzi w jakikolwiek ważny element życia gospodarczego Polski. Rozmawiać trzeba, tylko trzeba być przygotowanym do tej rozmowy merytorycznie. Ale u nas politycy uznali, że najlepszą metodą na punkty polityczne jest przypodobanie się generalnym trendom. I plotą te swoje bzdury o tym CO2, pakując kraj w katastrofę cywilizacyjną.

- Słuchałem przywódców Platformy Obywatelskiej, którzy zakładali, że perspektywa węgla to jest nie dalej, jak 2040 rok i koniec - zaznacza Jerzy Markowski.

- Słuchałem pana Hołowni, który mówił, że to 2030 rok. Słuchałem przywódców lewicy, którzy mówią, że co roku 40 tysięcy - tak jeden mówił, a potem jedna pani, że 100 tysięcy ludzi umiera od emisji dwutlenku węgla. Jak to wszystko zebrałem do kupy, to powiem szczerze: aż strach się bać. Oni wszyscy uznali, że dzisiaj się zdobywa akceptację polityczną poprzez eliminowanie czegoś, o czym sami nie mają zielonego pojęcia. Najbliższym do mojego poglądu na sytuację energetyczną i zagrożenia z tego wynikające są poglądy pana ministra Zbigniewa Ziobry. I ja tego nie ukrywam - podkreśla Jerzy Markowski.