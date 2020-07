Mocny głos w obronie górnictwa. Rząd nie kieruje się ekonomią

Posłowie Konfederacji skrytykowali rząd za brak polityki surowcowej. Zarzucili władzom planowanie likwidacji górnictwa pod naciskiem Unii Europejskiej, a także brak planu transformacji energetycznej Polski. Wezwali też rząd, aby oparł się agendzie Europejskiego Zielonego Ładu oceniając, że dążenie do neutralności klimatycznej to radykalizacja tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego.

- To co planuje rząd, a planuje oczywiście pod wpływem nacisku Unii Europejskiej to jest likwidacja potężnej branży, to jest zagłada dla takich miast górniczych jak chociażby Ruda Śląska. I to wszystko odbywa się w totalnym chaosie braku planu o czym mówił już Jakub Kulesza. To jest chaos administracyjny , brak planu transformacji energetycznej Polski na lata na dekady- oceniał Robert Winnicki.- Wzywamy rząd do tego, żeby jasno, stanowczo i zdecydowanie oparł się tej utopijnej agendzie Europejskiego Zielonego Ładu, która nie pozwala na sensowną transformację energetyczną w Polsce i nakłada na nas wysokie koszty. I domagamy się tego, żeby rząd przedstawił plan transformacji energetycznej i umożliwił przejmowanie kopalń przez również polski biznes, który daje świadectwo tego, że potrafi sensownie zarządzać kopalniami , które miały być likwidowane , żeby umożliwił również prywatyzację pracowniczą - wyjaśniał Robert Winnicki.Zdaniem posła Krzysztofa Bosaka działania rządu wobec górnictwa nie są podyktowane racjami ekonomicznymi.- Gdyby były podyktowane racjami ekonomicznym, to rząd by poszedł w kierunku, o którym mówił Janusz Korwin-Mikke, tzn. rynkowej weryfikacji ekonomicznej opłacalności wydobycia. Mielibyśmy jakąkolwiek rynkową strategię wykorzystania naszych zasobów naturalnych. Takiej strategii nie ma - mówił Bosak.- Strategia za nas pisze się w Brukseli. To jest zupełnie jasne. Rząd przyjechał z Brukseli opowiadając o sukcesie, tymczasem część tych środków jest zablokowana pod pretekstem zgody przez Polskę na tzw. neutralność klimatyczną w 2050 roku. To radykalizacja tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego, do którego wypowiedzenia nasze środowiska wzywały już w 2013 roku – dodał Bosak.