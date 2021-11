Morawiecki: na COP 26 podtrzymaliśmy zobowiązania z umowy z górniczymi związkami

Na szczycie klimatycznym COP 26 w Glasgow, Polska w kontekście odejścia od węgla w energetyce, podtrzymała stanowisko z umowy społecznej ws. górnictwa, gdzie odejście od węgla ma nastąpić do lat 40. - oświadczył w piątek premier Mateusz Morawiecki.

"Tak jak w umowie społecznej podpisanej ze związkami zawodowymi zaproponowaliśmy w zgodzie, aby do końca lat 40. odejść od węgla, takie stanowisko zostało podtrzymane w Glasgow" - powiedział podczas konferencji szef rządu w Ząbkach (woj. mazowieckie).

Podczas trwającego Szczytu Klimatycznego ONZ COP26 w Glasgow Polska przystąpiła do porozumienia krajów zobowiązujących się do stopniowego wycofania się z energii węglowej. W przypadku największych gospodarek (major economies) ma to nastąpić w latach 2030 lub tak szybko jak to będzie możliwe po tej dacie, a w przypadku pozostałych (rest of the world) - w latach 2040 lub tak szybko, jak to będzie możliwe po tej.

Jak wyjaśniało potem ministerstwo klimatu, Polska znalazła się drugiej grupie krajów (rest of the world) deklarujących odejście od węgla w latach 40., a przystąpienie do deklaracji jest potwierdzeniem umowy społecznej ws. transformacji Śląska, gdzie jest mowa o odejściu od węgla kamiennego do 2049 r.