Premier Morawiecki i wicepremier Sasin o dostępności węgla. " Chcielibyśmy wiedzieć, co naobiecywali"

Krajowa dostępność węgla kamiennego – zarówno w kontekście możliwości jego zakupu, jak i przystępności cenowej – była głównym tematem poniedziałkowej (18 lipca) odprawy z udziałem premiera i szefa MAP w Katowicach – wynika z informacji resortu aktywów państwowych.

W spotkaniu z Mateuszem Morawieckim i Jackiem Sasinem uczestniczyli prezesi węglowych i energetycznych spółek, m.in. PGG, Taurona i Węglokoksu.

W zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki wydał dwu spółkom: PGE Paliwa i Węglokoksowi nakaz sprowadzenia do Polski w sumie 4,5 mln ton węgla. Obecnie obie spółki koncentrują się na tym, aby sprowadzić to paliwo do Polski.

Jacek Sasin spotkał się także z prezydium Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność.

Część ministrów i prezesów uczestniczyła w naradzie online.

- Była to techniczna odprawa dotycząca tego, żeby zapewnić dostępność węgla. Dostępność rozumianą zarówno jako fizyczną dostępność tego surowca, jak i dostępność cenową. Na tym wszyscy w tej chwili się koncentrujemy - powiedział dziennikarzom w Katowicach rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Karol Manys.

Rządowy nakaz importu węgla

Przedstawiciel MAP podkreślił, że problem niedoborów węgla nie dotyczy tzw. energetyki zawodowej, czyli opartych na węglu elektrowni, które w 100 procentach mają zapewniony surowiec z polskich kopalń. Możliwa luka, powstała po wprowadzeniu embarga na węgiel z Rosji, dotyczy natomiast głównie sektora komunalno-bytowego, korzystającego z węgla opałowego.

Zmiany w sprzedaży

Węgiel dla gospodarstw domowych w cenie poniżej tysiąca zł (do 3 ton) ma zapewnić podpisana niedawno przez prezydenta ustawa. Przewiduje ona również ponad tysiączłotową rekompensatę dla sprzedawców tego surowca. Na razie nie są znane szczegóły spodziewanych niebawem zmian w tej ustawie.

- Są tu przewidziane pewne zmiany, jednak jest jeszcze za wcześnie, by mówić o szczegółach - powiedział Karol Manys.

Pytany o to, czy - jak informują media - rząd już w marcu wiedział, iż na krajowym rynku może zabraknąć węgla, rzecznik MAP poinformował, iż korespondencja dotycząca węgla toczyła się w ramach rządu od kilku miesięcy.

- Nie znam szczegółów, jest to korespondencja zastrzeżona - powiedział rzecznik, podkreślając, że MAP na bieżąco monitoruje i reaguje na sytuację w elektroenergetyce i górnictwie.

Spotkanie z Solidarnością

Po odprawie w Katowicach jej uczestnicy nie rozmawiali z dziennikarzami. Z gmachu PGG wicepremier Jacek Sasin pojechał do katowickiej siedziby śląsko-dąbrowskiej Solidarności, by spotkać się z prezydium Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. Również po tym spotkaniu szef MAP nie rozmawiał z dziennikarzami.

Jak powiedział lider górniczej "S" Bogusław Hutek, spotkanie, z udziałem szefów "S" w największych spółkach węglowych, było poświęcone głównie bieżącym sprawom tych firm. Zastrzegł, że nie było to jeszcze oczekiwane przez związkowców spotkanie dotyczące zmian w umowie społecznej dla górnictwa, inwestycji w kopalniach oraz relacji cenowych górnictwa z energetyką.

- Nie ma żadnych ustaleń. Do ustaleń dojdzie, gdy przedstawiciele rządu będą odpowiednio przygotowani i spotkają się ze wszystkimi (górniczymi związkami). Zasygnalizowaliśmy, że jak najszybciej oczekujemy merytorycznego spotkania na temat kierunków rozwoju górnictwa. Zaznaczyliśmy, że pośpiech jest tu wskazany, bo wszyscy potrzebują węgla, a my, górnicy, chcemy wiedzieć do dalej - powiedział szef górniczej Solidarności.

Co naobiecywali prezesi?

Nawiązując do poniedziałkowej odprawy w siedzibie PGG z udziałem premiera Morawieckiego i wicepremiera Sasina, Hutek powiedział, że związkowcy chcieliby spotkać się z szefami spółek węglowych, by poznać ustalenia z tej narady.

- Chcielibyśmy wiedzieć, co naobiecywali - bo oni zawsze lubią dużo naobiecywać, a potem my mamy zjadać tę żabę - mówił związkowiec.

Podkreślił, iż obecnie zwiększone wydobycie węgla odbywa się poprzez pracę w nadgodzinach, także w dni wolne od pracy.

- Sygnalizowaliśmy, że jak się chce więcej wydobywać, to trzeba to robić w nadgodzinach. Trzeba pamiętać, że mamy (limit) 150 nadgodzin, i za chwilę kopalnie staną - tłumaczył Bogusław Hutek.

Związkowcy oczekują, że merytoryczne rozmowy na wskazane przez stronę społeczną tematy rozpoczną się przed końcem lipca.

- Jeżeli do tego czasu nie będzie żadnego sygnału, podejmiemy pewne działania - podsumował szef górniczej Solidarności.

- Jeżeli będzie się źle działo - to będziemy protestować - zastrzegł Bogusław Hutek, podkreślając, że liczy na rozwiązanie problemów przy negocjacyjnym stole.