Motoryzacja i budownictwo może zatrudnić byłych górników

Tylko do roku 2030 od 28 do 31 tysięcy pracowników górnictwa i branż okołogórniczych może stracić pracę. Zdaniem WWF Polska już teraz trzeba myśleć o przekwalifikowaniu tych pracowników, mogą oni znaleźć pracę m.in. w branży motoryzacyjnej, w budownictwie i energetyce odnawialnej.

Przemysł samochodowy

Logistyka i energia odnawialna

Śląsk dostanie największe fundusze regionalne w UE

Kolejną branżą, gdzie pracę mogą znaleźć byli górnicy jest przemysł motoryzacyjny.- Ta branża z kolei cieszy się już na Śląsku silną, ugruntowaną pozycją, z wykwalifikowanym personelem oraz buforem w postaci dużego lokalnego rynku zbytu w sytuacji ewentualnych przejściowych problemów - ocenia WWF.Zdaniem autorów i autorek raportu potencjał tego sektora to od 6 do 9 tysięcy nowych miejsc pracy, z czego od 3 do 4 tysięcy przewidzianych jest w nowej fabryce samochodów elektrycznych Izera (mającej rozpocząć produkcję od 2024 roku w Jaworznie2), reszta zaś (od 1 do 2 tysięcy) w sektorze dostawczym współpracującym z przemysłem samochodowym.Nowe miejsca pracy mają zaoferować także inne sektory: w energetyce ma powstać od 4 do 6 tysięcy miesc pracy, w logistyce od 2 do 3 tysięcy i w rekultywacji od 0,5 do 1 tysiąca miejsc pracy.Wszystkie z tych branż mogą przyczynić się do zagospodarowania terenów powydobywczych i zamiany ich w tereny gotowe do wykorzystania do celów gospodarczych – poprzez renaturalizację, budowę centrów logistycznych czy farm fotowoltaicznych.Do drugiej grupy należą pozostałe branże, które mogą przyczynić się do rozwoju regionu i mają potencjał tworzenia nowych miejsc pracy do 2030.Zdaniem WWF mogą to być usługi biznesowe (IT/BPO/SCC) mogące dać od 20-24 tysięcy miejsc pracy oraz przemysł związany z gospodarką obiegu zamkniętego (np. opakowania biodegradowalne), gdzie może powstać od 15 do 20 tys. miejsc pracy.Inne potencjalne miejsca pracy to turystyka (od 4 do 5 tys. miejsc pracy), przetwórstwo spożywcze (od 2 do 3 tys. miejsc pracy ), medycyna (1 do 1,5 tys.) oraz wyspecjalizowana administracja (0,5 do 1 tys. miejsc pracy).WWF zwraca uwagę, że na możliwość kreacji miejsc pracy wpływają również uwarunkowania poszczególnych podregionów i ośrodków miejskich Śląska do rozwoju konkretnych branż, a także lokalne polityki rozwojowe.- Warto właśnie teraz, w momencie programowania nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 oraz aktualizacji strategii gmin, wykorzystać powyższe dane do planowania inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym - podkreśla WWF.WWF przypomina, że z przedstawionych 19 stycznia 2021 założeń dla Funduszy Regionalnych to właśnie województwo śląskie otrzyma największy zastrzyk gotówki ze wszystkich regionów w całej Unii Europejskiej.- Istotne jest aby transformację, w szczególności zaś instrumenty rynku pracy skierowane do górników, uruchomić jak najwcześniej. Potrzebne są zdecydowane działania na rzecz rekwalifikacji pracowników górnictwa, rozpoczęte przed określeniem terminów wypowiedzeń jako programy dobrowolne - podkreśla WWF.Zdaniem organizacji, najskuteczniejszą (zarówno z punktu widzenia pozytywnego wpływu na rynek pracy jak i optymalizacji kosztów) strategią poradzenia sobie z problemem pracy dla górników będzie właśnie rekwalifikacja, połączona z naturalnym procesem odejść starszych pracowników na emeryturę.Kluczowa zaś będą najbliższe lata, a przemyślane działania w obszarze polityki zatrudnienia oraz wsparcie branż alternatywnych może zapewnić rozwój regionu na następne dekady.