Może nam zabraknąć około 9 mln ton węgla. "Chyba ludzie zaczną meblościanki rąbać"

Z informacji, jakie docierają do portalu WNP.PL wynika, że w 2022 roku może nam zabraknąć na krajowym rynku nawet około 9 mln ton węgla (niektóre szacunki wskazują, że nieco mniej, a inne, że nawet trochę więcej). Z tego połowa stanowić będzie to, czego zabraknie w sektorze komunalno-bytowym. Natomiast druga połowa dotyczyć będzie energetyki zawodowej.

Czytaj także: Embargo na rosyjski węgiel: kto zyska, kto straci? - Równowaga na rynkach paliw i energii została zachwiana już wiosną ubiegłego roku. Starcie globalnych gigantów - eksporterów węgla trwa, od Chin po Stany Zjednoczone. A po drodze są inni - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, ekspert ds. energetyki, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę.- Blokada importu węgla z Rosji jeszcze ten chaos pogłębi. Polska kilka, może kilkanaście miesięcy wytrzyma. Nasze kopalnie zwiększają wydobycie. Na krótko bez znaczących nakładów to się da. Na dłużej nie - dodaje Herbert Gabryś.Wiadomo, że sektor wydobywczy jest wysoce kapitałochłonny. Prezes Polskiej Grupy Górniczej wskazywał ostatnio, że na każde 800 tys. ton węgla przypada ok. 200 mln zł kosztów bezpośrednich i 1,5 roku czasu. Nie da się w górnictwie zwiększyć wydobycia z przysłowiowego dnia na dzień.Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW) szacuje, że w 2022 roku może nam zabraknąć na krajowym rynku nawet około 9 mln ton węgla. Z tego połowa stanowić będzie to, czego zabraknie w sektorze komunalno-bytowym. Natomiast druga połowa dotyczyć będzie energetyki zawodowej. Zatem widać, że możemy mieć w tym obszarze duże problemy.Embargo na rosyjski węgiel ma być jedną z odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę. Jednak gdybyśmy nie redukowali wydobycia na przestrzeni ostatnich lat, to nie byłoby takiego problemu. Nasuwa się teraz chociażby pytanie o zasadność likwidacji kopalń Makoszowy oraz Krupiński. Nacisk Unii Europejskiej na dekarbonizację zrobił i nadal robi swoje.Węgiel będzie nam potrzebny, zatem import z Rosji zastąpimy importem z innych kierunków. To pokazuje, że należy przede wszystkim zainwestować długookresowo w zwiększenie wydobycia węgla w kraju - tak, żeby móc pokryć zapotrzebowanie na surowiec na rodzimym rynku.