Musimy dążyć do tego, by surowców z Rosji nie było w Unii wcale

- Nie ma dobrych Rosjan. Ci dobrzy siedzą teraz w rosyjskich więzieniach za protesty. Sondaże pokazują bardzo wysokie poparcie Rosjan dla wojny i prób rekonstrukcji imperium sowieckiego. Nikt nie chce być jego częścią, a szczególnie państwa, które doświadczyły zbrodniczej okupacji sowieckiej. Stąd ważne są sankcje oraz zaprzestanie importu do UE surowców energetycznych - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marcin Roszkowski, ekonomista, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Tutaj pojawiają się też oczywiście problemy, bowiem to będzie wypychać z UE przemysły energochłonne, w tym między innymi huty czy producentów cementu. Natomiast obecnie jest pora, żeby wywierać na Niemców presję aby skończyły z importem surowców z Rosji. Niech podadzą datę wyjścia - tak jak potrafili zrobić, jeżeli chodzi o atom.Zobacz również: Zamiast sprowadzać węgiel z Australii, zacznijmy go więcej wydobywać u siebie - Zgadzam się z tym. Niemcy czekają aż wojna w Ukrainie się skończy, żeby wrócić do interesów z Federacją Rosyjską. Pytanie zatem, czy jesteśmy w stanie wraz z sojusznikami wymóc to, by Niemcy ogłosiły, że kończą ze sprowadzaniem rosyjskiego gazu.To nie jest wojna Putina z Ukrainą. To jest wojna Rosji z Ukrainą. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy zabraknie Putina a któryś z wychowanków Gerharda Schroedera ogłosi że „wygraliśmy” i możemy wracać do robienia interesów z Rosją jak poprzednio. To jest realne zagrożenie.Czytaj także: Pora zmienić podejście do węgla - Ale to jest ten moment i znalazłoby się tu kilku sojuszników. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wskazywał ostatnio na potrzebę zmiany w zakresie importu rosyjskich surowców. To z pewnością będzie trudne, by wymusić na naszych zachodnich sąsiadach zakończenie importu rosyjskich surowców, ale trzeba próbować.Natomiast powtórzę: nie wierze w to, że polityka klimatyczna UE ulegnie zmianie. Natomiast trzeba dążyć do tego, żeby surowców z Rosji nie było w UE.- Niech sobie Rosja znajdzie nabywców w Azji. Rosja nie jest w stanie być równorzędnym partnerem dla Chin. Chińska gospodarka jest nieporównywalnie silniejsza od rosyjskiej i o wiele bardziej zaawansowana technologicznie. Poza tym Chiny wiedzą, że Rosja nie będzie miała wyboru. To nie jest dobre w jej przypadku dla przyszłych negocjacji.- Wygrana Ukrainy to także wygrana Europy. Przed laty w Tbilisi śp. prezydent Lech Kaczyński ostrzegał, że po Ukrainie my jesteśmy następni. Nie ma dobrych Rosjan. Ci dobrzy siedzą teraz w rosyjskich więzieniach za protesty.Sondaże pokazują bardzo wysokie poparcie Rosjan dla wojny i prób rekonstrukcji imperium sowieckiego. Nikt nie chce być jego częścią, a szczególnie państwa, które doświadczyły zbrodniczej okupacji sowieckiej. Stąd ważne są sankcje oraz zaprzestanie importu do UE surowców energetycznych z Federacji Rosyjskiej.