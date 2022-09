Musimy mieć własne źródła energii

- Państwa powinny mieć więcej swobody w zakresie określania, z czego i w jakim czasie będą produkowały energię, żeby ją zapewnić - mówi portalowi WNP.PL Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej.

Tomasz Rogala wskazuje, że chodzi o to, aby cena energii była akceptowalna.

Żeby gospodarstwa domowe było stać, aby za energię zapłacić, i żeby przedsiębiorstwa były w stanie wyprodukować towary, które później sprzedadzą.

- To są główne elementy, które dzisiaj powinny być uwzględniane przy pewnej jednak reformie systemu energetycznego - ocenia Tomasz Rogala.

Zobacz cały wywiad z Tomaszem Rogalą, prezesem zarządu Polskiej Grupy Górniczej:

Wiemy, że brak należytej ilości własnych źródeł energii, własnych paliw skutkuje drożyzną

- To przychylne spojrzenie UE na węgiel będzie trwało tak długo, jak długo będzie problem z zaspokojeniem potrzeb obywateli Unii rozumianych jako dostęp do energii po akceptowalnych cenach - mówi portalowi WNP.PL Tomasz Rogala. - Nie wiemy, w jakim czasie ten problem może się rozwiązać, bowiem nie wiemy, jak długo będzie trwała wojna na Ukrainie. Niemniej wiemy już, że brak należytej ilości własnych źródeł energii, własnych paliw skutkuje drożyzną tej energii. I skutkuje kierunkiem gospodarczym, który kończy się ubóstwem energetycznym - dodaje prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Tomasz Rogala wskazuje przy tym, że istotne jest to, na ile Komisja Europejska przyjmie model postępowania, w którym pozwoli państwom członkowskim na swobodne kształtowanie miksu energetycznego.

- Państwa powinny mieć więcej swobody w zakresie określania, z czego i w jakim czasie będą produkowały energię, żeby ją zapewnić - podkreśla Tomasz Rogala. - Dzisiaj bowiem nikt nie wyobraża sobie przerw w dostawach energii. Ale to się bardzo szybko zbliża. I chodzi o to, aby cena energii była akceptowalna, żeby gospodarstwa domowe było stać, aby za tę energię zapłacić, a przedsiębiorstwa by były w stanie wyprodukować towary, które później sprzedadzą. To są główne elementy, które dzisiaj powinny być uwzględniane przy pewnej jednak reformie systemu energetycznego w tym okresie przejściowym - mówi prezes PGG.

Obecny kryzys jest okazją do przeglądu i zastanowienia się nad tym, jak będzie wyglądać zabezpieczenie Europy od strony liczb a nie idei

- Dzisiaj generalnie cisza na temat węgla w przypadku wielu polityków europejskich to jest nieformalne przyznanie się do winy. Nie przygotowano Europy na czarny scenariusz - zaznacza Tomasz Rogala.

Zwraca przy tym uwagę, że polityka europejska i poszczególne państwa członkowskie gaszą pożary związane z niedoborem energii.

- Natomiast ten kryzys jest okazją do przeglądu i zastanowienia się nad tym, jak będzie wyglądać zabezpieczenie Europy od strony liczb, a nie idei - podkreśla Tomasz Rogala. - Sam węgiel na świecie ma się doskonale. Tylko Chiny wyprodukowały w pierwszym półroczu 2022 roku 2,2 mld ton węgla i tam, gdzie to możliwe, ta produkcja węgla jest zwiększana - dodaje.

Rozmawiamy również z Tomaszem Rogalą o priorytetach dla Polskiej Grupy Górniczej.

- To przede wszystkim przygotowanie planu produkcji na kolejne lata - podkreśla Tomasz Rogala. - Planu produkcji, który przewiduje jej wzrost. Jeżeli mamy planować produkcję i ją zwiększać, to musimy mieć ten komfort natury regulacyjnej, że za dwa lata ktoś nie będzie jej znowu ograniczał. Jeżeli bowiem będzie ją ograniczał, to stracimy kolejne pieniądze - zaznacza Tomasz Rogala.