Na decyzje w sprawie Złoczewa poczekamy do końca maja

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odroczył do 29 maja 2020 r. decyzję ws. odwołania od udzielenia warunków środowiskowych dla koncesji węgla brunatnego Złoczew. PGE od wielu miesięcy mówi o tej inwestycji, szacowanej na 10-15 mld zł, wyłącznie w trybie warunkowym. Jest ona niezbędna do przedłużenia działalności Elektrowni Bełchatów, dla której węgiel z obecnych złóż skończy się po 2035-37 roku.

Formalnie za udzieleniem koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew jest Ministerstwo Aktywów Państwowych. Tak przynajmniej utrzymywał w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda.

Zmiana w podejściu do inwestycji przez dotychczasowy zarząd PGE była bardzo widoczna w sferze werbalnej. W oficjalnej informacji prasowej PGE ze stycznia 2020 r., kiedy poinformowano, że PGE przy wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) realizuje inwestycję w lądowe farmy wiatrowe, znalazło się zdanie, że "długoterminowe zaangażowanie PGE w inwestycje w odnawialne źródła energii wesprze dekarbonizację polskiego sektora energetycznego".

Jeżeli największy krajowy producent energii z węgla mówi o dekarbonizacji, to jest to dowód, że czasy się zmieniają. Kilka lat temu taka deklaracja byłaby nie do pomyślenia.Elektrownia Bełchatów jest największą elektrownią w Polsce, jej moc wynosi 4 928 MW. Produkcja energii elektrycznej netto w 2017 roku osiągnęła wielkość 32,3 TWh, co stanowiło prawie 21 proc. energii wyprodukowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.Odkrywka w Złoczewie jest niezbędna do przedłużenia działalności elektrowni Bełchatów. Węgiel z obecnie eksploatowanych odkrywek kopalni Bełchatów skończy się ok. 2035-37 r. Jeżeli do tego czasu nie zostanie uruchomiona odkrywka Złoczew, to dla elektrowni Bełchatów zabraknie węgla, co oznacza jej zamknięcie.Gdyby elektrownię wyłączono, pojawi się problem zastąpienia jej innym, stabilnym źródłem energii. Jedną z koncepcji jest budowa w Bełchatowie elektrowni jądrowej, o takiej możliwości mówi projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. Jednak od pomysłu do decyzji droga jest daleka.