Dzisiaj widzimy, jak państwa, które dopiero co zabiegały o rychłą dekarbonizację, na gwałt zwiększają import węgla i reaktywują elektrownie węglowe - wskazuje Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

- Uzależnienie od gazu i ropy, a zatem surowców importowanych w dużej części z Kremla, stanowiące bezpośredni skutek polityki klimatycznej UE oraz wpisanego w nią postulatu radykalnej dekarbonizacji, stwarza realne zagrożenie dla suwerenności energetycznej wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej - mówił Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej 6 lutego podczas Górniczego Koncertu Noworocznego organizowanego przez Izbę.

Prezes GIPH przypomniał również, że ceny błękitnego paliwa na giełdach notowały w ostatnim roku rekordowe wartości, a środki z ich zakupów szerokim strumieniem zasilały reżim Władimira Putina.

"Zamiast likwidować unijne kopalnie wystarczyło stworzyć warunki do lepszego wykorzystania rodzimych zasobów"

- Tego absurdu można było uniknąć, zamiast likwidować unijne kopalnie surowców energetycznych wystarczyło stworzyć warunki do lepszego wykorzystania rodzimych zasobów, o co wielokrotnie, jako Górnicza Izba, się upominaliśmy - zaznaczał Janusz Olszowski. - Wówczas nie słuchano nas ani w Brukseli, ani w Warszawie, a dzisiaj widzimy jak państwa, które dopiero co zabiegały o rychłą dekarbonizację, na gwałt zwiększają import węgla i reaktywują elektrownie węglowe, bo zaskoczyła je wojna, bo brakuje strategicznych rezerw gazu, bo wiatr nie chce wiać, a zima okazała się zbyt sroga - wskazywał Olszowski.

Górnicza Izba od lat na straży polskiego górnictwa

W przemówieniu prezesa Janusza Olszowskiego pojawiła się również zapowiedź kontynuacji misji Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, jaką stanowi zabieganie o interesy oraz dobre imię zarówno branży, jak i całej górniczej społeczności. W tym kontekście prezes Olszowski wskazał na potrzebę monitoringu trwającego procesu transformacji sektora paliwowo-energetycznego oraz podjęcie wszelkich działań w kierunku minimalizacji jej kosztów, zarówno ekonomicznych, jak i społecznych. W przemówieniu nie zabrakło również wyrazów solidarności z walczącym narodem ukraińskim.

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH) to organizacja samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych oraz organizacja pracodawców w rozumieniu ustawy z 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców, zrzeszająca między innymi spółki i samodzielne kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, producentów maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe działające na rzecz górnictwa oraz jednostki naukowo-badawcze.