Na międzynarodowym rynku węgla cenowy rajd w górę

W sierpniu br. na międzynarodowym rynku węgla mieliśmy do czynienia z kontynuacją dalszego umacniania się tak w obszarze Azji-Pacyfiku, jak i Atlantyku. Wszystkie indeksy na przestrzeni całego sierpnia w kolejnych notowaniach tygodniowych systematycznie przekraczały nienotowane dotąd progi, tym samym zmniejszając rozpiętości pomiędzy sobą.

Rozgrzany rynek

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - indonezyjski węgiel konkuruje z australijskim surowcem w regionie Azji i Pacyfiku. W rezultacie zakłócenia pogodowe na Kalimantanie dały nowy impuls do wzrostu cen australijskich, które kolejny raz osiągały nienotowane dotąd poziomy.Cena australijskiego surowca o parametrach NAR 5 500 kcal/kg w ostatnim tygodniu sierpnia wyniosła 103,04 dol/t i jest najwyższa od czasu, gdy ten serwis zaczął oceniać ten rynek tj. od 2012 r., podczas gdy surowca NAR 6 000 kcal/kg wzrosła do 170,27 dol/t FOB Newcastle i jest najwyższa od 2008 roku.Także w Australii wystąpiły niekorzystne warunki pogodowe i zakłócenia w eksporcie surowca, w kluczowym dla tego kraju porcie przeładunkowym Newcastle, powodując zatory, to uczestnicy rynku uznali je za mniej poważne w porównaniu z Indonezją.27 sierpnia w kolejce czekały 44 statki, częściowo z powodu bardziej rygorystycznych środków ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19, co miało na celu powstrzymanie niedawnej epidemii we wschodnioaustralijskim stanie Nowa Południowa Walia, gdzie znajduje się port.Pod koniec sierpnia obserwowany był również wzrost popytu ze strony krajów północno-wschodniej Azji po względnym braku aktywności w ciągu ostatnich dwóch tygodni lipca z powodu świąt na kluczowym rynku Korei Południowej.Oferty dostaw przeznaczonych na październik były droższe w porównaniu do dostaw wrześniowych. To wskazuje, że rynek może nadal się umacniać. Dostawy surowca o parametrach NAR 5 500 kcal/kg do załadunku w październiku-grudniu nie będą tańsze niż 110 dol/t FOB Newcastle.Poza tym kontynuacja działań Pekinu, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w chińskich kopalniach ogranicza krajowe wydobycie i wywołuje konieczność zwiększenia importu przez Chiny z takich rynków jak Indonezja, Rosja czy Mongolia.Ta sytuacja będzie sprzyjać wzrostom cen w najbliższym czasie, głównie ze względu na istniejące niedobory surowca w kraju. Równolegle do cen węgla energetycznego, ceny węgla koksowego transportowanego drogą morską do Chin - także uzyskują nienotowane dotychczas poziomy. 25 sierpnia cena CFR Chiny odnotowała rekordowy poziom i wyniosła 410 dol/t.Jak przypomina katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, ostatni bliski tej cenie, poziom odnotowany został 20 stycznia 2011 roku, kiedy osiągnął poziom 392,50 dol/t CFR Chiny. Podobnie jak w przypadku węgla energetycznego, krajowe ograniczenia podaży w połączeniu z dużym popytem, w tym przypadku na stal, przełożyły się na rajd na rynku CFR Chiny. Brak zakupu węgla z Australii przez Chiny przyczynił się do zwiększenia ograniczeń w podaży, ze względu na fakt, iż import z USA, Kanady i Rosji nie jest w stanie zastąpić australijskiego węgla pod względem ilościowym i jakościowym.