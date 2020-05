Na międzynarodowym rynku węgla kiepsko. Indeksy spadają z miesiąca na miesiąc

Międzynarodowy rynek węgla w kwietniu 2020 roku zdominowany był takimi zjawiskami jak: spadki indeksów, ograniczenie bądź wstrzymanie działalności terminali, słaby lub niewielki popyt, aż wreszcie pogarszające się prognozy dla całej branży węglowej. Jak na razie lepszych perspektyw nie widać.

W USA koronawirus dobija górnictwo

Chiny odegrają dużą rolę na węglowym rynku

Uwzględniając fakt, że producent węgla kolumbijskiego Drummond, który ogłosił wznowienie wydobycia w niektórych kopalniach pod ścisłą kontrolą warunków higieny i bezpieczeństwa po 10 kwietnia, mało prawdopodobnym jest by amerykański eksport mógł stanowić zagrożenie dla dostaw z innych kierunków. Analitycy Platts podtrzymali swoja prognozę dotyczącą piecioowego spadku eksportu USA w 2020 roku.Spadający popyt na energię w wyniku pandemii pogłębił jeszcze bardziej tragiczną już niemal sytuację producentów węgla w USA, którzy od dłuższego czasu zmagają się z nadpodażą i problemami z płynnością finansową.Sytuacja wywołana pandemią spowodowała znaczne ograniczenia w produkcji w większości gałęzi przemysłu a dodatkowo łagodna aura wiosenna obniża zapotrzebowanie na energię zarówno do celów ogrzewania jak i chłodzenia. W związku z czym, producenci rozważają trwałe ciecia w produkcji, choć obecnie jej poziom jest najniższy od dziesięcioleci.Niebezpiecznym zjawiskiem dla przyszłego poziomu eksportu jest obecna sytuacja w Indiach, które ze względu na swoje rosnące zapotrzebowanie, do tej pory wchłaniały każdą nadwyżkę eksportową, kompensując często w ten sposób nadpodaż na światowym rynku.Teraz z uwagi na pandemię, władze kraju wezwały użytkowników do korzystania z zapasów węgla krajowego i powstrzymania się od zakupu importowanego surowca.Czytaj również: W USA węgiel w odwrocie W związku z wprowadzoną w całym kraju kwarantanną, zapasy w Coal India będącym największym państwowym producentem węgla, mocno wzrosły. Na koniec marca osiągnęły rekordowy poziom 74 mln ton surowca i w stosunku do poziomu sprzed roku były o 36 proc. wyższe. Natomiast łączne zapasy w elektrowniach i kopalniach należących do Coal India przekroczyły dwukrotnie przeciętne miesięczne wydobycie węgla z ostatniego roku fiskalnego.Cześć traderów wskazuje, że jest to sytuacja przejściowa, bo patrząc perspektywicznie popyt na surowiec importowany nie spadnie w krótkim horyzoncie czasowym. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż po opanowaniu sytuacji związanej z pandemią, Coal India znów odczuje niedobory wydobycia a popyt na energię w kraju może być zaspokojony jedynie przy uwzględnieniu importu węgla.Tym bardziej, że jak przyznają analitycy Platts elektrownie na wybrzeżu nie posiadają dostępu do węgla krajowego i zostały one zaprojektowane na węgiel importowany. Uwzględniając zatem istotne ograniczenia transportowe wynikające z dostępności wagonów i powstających zatorów, które limitują przepływ węgla do elektrowni w wielu stanach, mało prawdopodobne jest przestawienie się wyłącznie na surowiec krajowy.Sytuacja producentów surowca australijskiego, kierowanego głównie na rynek Chin pozostawała pod dużą presją spadających cen krajowych, słabszej waluty chińskiej w stosunku do dolara oraz rosnących stawek frachtowych. Tygodniowy indeks FOB NEWC spadł na przestrzeni miesiąca o 14,59 dol/t i na dzień 24 kwietnia wyniósł 53,74 dol/t.Rosnąca nadpodaż krajowego surowca w Chinach wraz z obowiązującymi w niektórych portach restrykcjami importowymi osłabiała popyt na australijski surowiec o wysokiej zawartości popiołu, to gwałtowny spadek cen węgla australijskiego w drugiej połowie miesiąca oraz mniejsze tempo spadku cen surowca krajowego, doprowadziło do sprzedaży dużych wolumenów w opcji arbitrażu.Według danych Argusmedia w ostatnim tygodniu miesiąca przynajmniej pięć ładunków z węglem australijskim o tonażu od 53 tys. ton do 130 tys. ton zostało sprzedane po cenach w przedziale 42 dol/t-44 dol/t FOB Newcastle. Jednocześnie odnotowano spadek stawek frachtowych do 6 dol/t, co wspierało sprzedaż.Analitycy zaznaczają, że chińscy nabywcy, którzy w tej chwili mają największy wpływ na rynek, prawdopodobnie doprowadzą do obniżenia importu i będą wywierać presję na spadek cen w drugim kwartale - przy jednoczesnym wprowadzaniu kwot importowych w portach, ograniczających tym samym ilość importowanego drogą morską węgla energetycznego do końca 2020 roku. Władze Chin chcą w ten sposób wymusić na producentach energii zakup węgla krajowego, którego jest pod dostatkiem.Słabe nastroje przeważały również na rynku surowca wysokogatunkowego o parametrach NAR 6000 kcal/kg, którego cena obniżyła się o 5,92 dol/t i osiągnęła swój najniższy poziom od czerwca 2016 roku tj. 52,58 dol/t.Jets to wynikiem pogarszających się wskutek walki z epidemią Covid-19 nastrojów na rynku Japonii, która jest kluczowym odbiorcą tego gatunku. Przy czym wzrastająca konkurencja cen gazu LNG, może skłonić niektóre japońskie elektrownie do przejścia z paliwa węglowego na gazowe.Tym bardziej, że niektóre elektrownie japońskie mogą ograniczyć plany zakupowe węgla do czasu zmiany cen. Zdaniem analityków popyt w Japonii na import węgla zmaleje znacząco ale w średnim horyzoncie czasowym.Mimo dużo lepszych fundamentów, reperkusje pandemii wyraźnie zaznaczają się na rynku węgla koksowego. Po tym jak w pierwszym kwartale międzynarodowy rynek węgla koksowego stał się bardzo ożywiony, w marcu ceny znalazły się pod presją pandemii, jednocześnie ograniczając popyt na stal.Średnia cena benchmarkowa węgla premium low-vol FOB Australia w pierwszym kwartale wyniosła 155 dol za tonę, o 11 proc. powyżej poziomu z czwartego kwartału 2019 roku, jednak o 25 proc. poniżej ceny z pierwszego kwartału 2019 roku.Natomiast transakcje na rynku spot spadły o 33 proc. w skali roku do 7,8 mln ton w pierwszym kwartale i były o 47 proc. niższe niż średnia pięcioletnia dla pierwszych kwartałów w latach 2015-2019, wynosząca 14,8 mln ton.Mimo restrykcji portowych i problemów logistycznych spowodowanych wirusem import węgla koksowego do Chin w styczniu i lutym zwiększył się o 47,5 proc. - do 15,2 mln ton, co wynikało z niższych cen importowanego surowca niż węgla krajowego.Wzrasta przekonanie, że rynek węgla koksowego znajdzie się w punkcie zwrotnym w drugim kwartale, bowiem producenci stali poza Chinami wprowadzają cięcia produkcyjne i przesuwają niesprzedany węgiel koksowy na rynek Chin.Tam popyt choć wzrasta w wyniku wycofywania większości restrykcji, to zapewne nie wchłonie tej nieoczekiwanej nadpodaży. Szczególnie, że te restrykcje doprowadziły do znacznego spadku konsumpcji stali i wzrostu zapasów powyżej 90 mln ton, czyli do poziomu trzykrotnie wyższego w porównaniu do stanu sprzed roku.Zdaniem analityków Platts spadki w produkcji stali będą wpływać na popyt na węgiel koksowy w dłuższym horyzoncie czasowym, bowiem dostawcy będą realizowali plany sprzedażowe na drugi kwartał przy redukcji podaży. Uwzględniając spadek popytu w Europie, Indiach, Brazylii i Japonii więcej dostaw zostanie przekierowanych do Chin, co zaważyć może na cenach spot węgla koksowego.