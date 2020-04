Na międzynarodowym rynku węgla panuje trend związany z koronawirusem

Sytuacja na międzynarodowym rynku węgla w marcu 2020 roku podążała nowym „koronawirusowym trendem”, który swój początek miał już w styczniu, a w dwóch kolejnych miesiącach nabrał jeszcze większego rozpędu.

W USA górnictwo szczególnie ucierpi

Początek marca sprzyjał aktywności handlowej, tym bardziej, że Chiny nadal utrzymywały niższe opłaty portowe a silniejszy juan w stosunku do dolara wraz z niższymi cenami zachęcały chińskich trejderów do importu większych wolumenów surowca o wysokiej zawartości popiołu, mimo że fundamenty rynku pozostawały najwyraźniej słabe uwzględniając wysoki poziom zapasów w nadbrzeżnych elektrowniach.Na dzień 6 marca cena surowca o parametrach NAR 5500 kcal/kg, który obok surowca NAR 6000 kcal/kg jest najbardziej popularnym gatunkiem w tej części rynku, wyniosła 54,64 dol/t i w stosunku do analogicznego notowania w ostatnim tygodniu lutego obniżyła się o 1,13 dol/t.Na początku miesiąca zrealizowano również przynajmniej pięć transakcji z dostawami w kwietniu i w maju, których ceny oscylowały na poziomie 54,50-55,20 dol/t, przy czym większość z nich kierowana była do Chin.Cena tego gatunku surowca tj NAR 5500 kcal/kg, mimo niewielkich spadków, utrzymywała się na relatywnie wysokim poziomie przez resztę miesiąca, bowiem Chiny stopniowo powracały do aktywności gospodarczej po walce ze skutkami epidemii.Sprzyjały termu takie czynniki, jak zwiększona konsumpcja węgla w głównych elektrowniach nabrzeżnych czy rosnące ceny cementu w wielu regionach Chin.Niższe koszty frachtów w przypadku statków Capesize, na szlaku z Newcastle do Południowych Chin, zostały oszacowane przez niektórych uczestników rynku na 6 dol/t i też stanowiły zachętę do zwiększenia popytu mimo, iż zapasy krajowe w Chinach pozostawały na wysokim poziomie.Niemniej szanse na długoterminowe utrzymanie ich zwiększonej aktywności handlowej prawdopodobnie zostaną stłumione przez traderów węgla australijskiego, którzy chcą skorzystać z obniżonych opłat portowych. Jednak dotychczas niepotwierdzone informacje ze strony służb celnych w Chinach dotyczące zmniejszenia kwot importowych, prawdopodobnie ograniczą zapotrzebowanie na surowiec.Aktywność handlowa w europejskiej części rynku mimo że nie była tak stłumiona, jak można by oczekiwać w związku z panująca pandemią, to perspektywy dla tego obszaru rynku nie są zbyt optymistyczne.Co gorsza, spadające ceny uprawnień do emisji, które powiązane są z kontraktami futures tylko w ciągu jednego tygodnia obniżyły się o 33 proc., co jest skutkiem wyprzedaży związanej z koronawirusem.Niemniej ceny w europejskich portach ARA na przestrzeni marca, nie podlegały gwałtownym wahaniom. Początek miesiąca przyniósł pozytywne nastroje ze względu na zwiększoną konsumpcję surowca w Niemczech oraz poprawiającą się płynność na skutek pojawienia się na platformie transakcyjnej ofert na maj, po czym wskutek ograniczenia dostaw z Kolumbii, wzmocniły się w ostatnim tygodniu.Według notowań Argusmedia tygodniowy indeks CIF ARA w pierwszym tygodniu marca wzrósł o 1,13 dol/t w porównaniu do notowania z ostatniego tygodnia lutego i wyniósł 47,23 dol/t, podczas gdy w ostatnim tygodniowym notowaniu miesiąca wzrósł do 50,70 dol/t.Wzrost cen nastąpił pomimo spadających cen stawek frachtowych na kluczowych szlakach atlantyckich, które z końcem miesiąca obniżyły się do 5,70 USD/t na dzień 27 marca wobec 6,10 USD/t na dzień 20 marca.Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - zdaniem analityków mało prawdopodobne jest długotrwałe ożywienie cen, za czym przemawiają takie czynniki jak osłabienie zapotrzebowania ze względu na porę wiosenną, zwiększona produkcja energii z wiatru oraz ujemne marże generacji zarówno dla elektrowni węglowych jak i gazowych.Poza tym głęboki skutek ekonomiczny wynikający ze wstrzymywania działalności operacyjnej w całej Europie spowoduje znaczący spadek emisji nie tylko z sektora energetycznego, w efekcie spadku popytu na energię w przemyśle, ale również z gałęzi przemysłu objętych systemem ETS a także ograniczeń w krajowym transporcie lotniczym.W wyjątkowo trudnej sytuacji znajduje się cały sektor węglowy w USA. Przy pogarszających się w ostatnim czasie perspektywach dla energetyki węglowej, to obecne ograniczenia w przemyśle wywołane koronawirusem, znacząco zmniejszą popyt na energię w USA.Agencja Moody's przewiduje, że nastąpi spadek krajowego popytu na węgiel energetyczny w krótkim horyzoncie czasowym, jednak słabe fundamenty energetyczne w połączeniu z trudnymi warunkami na rynku kapitałowym - przy rosnącej społecznej odpowiedzialności biznesu - prawdopodobnie będą prowadzić do znacznej ilości upadłości w sektorze węglowym i zapowiedzi kolejnych zamknięć kopalń w okresie najbliższych dwóch lat.Tym bardziej, że popyt na węgiel amerykański obniżył się znacząco w ostatnich latach i przewiduje się, że nadal będzie spadać w 2020 roku. Mimo że część producentów posiada kontrakty zawarte w okresie silnego rynku i koszty różnią się znacząco pomiędzy poszczególnymi kopalniami, ale mało prawdopodobnym jest, aby ceny węgla w Europie nadal wspierały eksport z USA na poziomach notowanych w 2019 roku, które już były o 20 proc. niższe niż w 2018 roku.