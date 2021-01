Na międzynarodowym rynku węgla zmienne nastroje

Sytuacja na międzynarodowym rynku węgla w ostatnim tygodniu 2020 roku determinowana była w głównej mierze czynnikami o charakterze sezonowym. Mimo że koniec 2020 roku, mocno nieprzewidywalnego z uwagi na pandemię Covid-19 tchnął nieco optymizmu w rynek, to jednak produkcja energii z węgla w całym 2020 roku podążała zdecydowanym spadkowym trendem.

Patrzą na Chiny

Według prognozy opublikowanej przez Międzynarodową Agencję Energetyczną na łamach Argusmedia, zapotrzebowanie na energię elektryczną w Europie wzrośnie o 2,3 proc. w 2021 roku.Niemniej będzie nadal niższe w porównaniu do poziomu z 2019 roku. Jak wynika z analizy tego scenariusza, wzrost produkcji energii na takim poziomie nie przełoży się na zwiększenie konsumpcji węgla ze względu na systematyczny wzrost produkcji z paliw odnawialnych oraz zwiększenie produkcji energii jądrowej.Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), z kolei rynek Azji-Pacyfiku nadal zmaga się z reperkusjami napięć politycznych między Australią a Chinami. Największym beneficjentem tej sytuacji jest rynek RPA, na którym ceny w grudniu wzrosły aż o 26 proc., czemu sprzyjała kurczącą się podaż węgla wysokogatunkowego w tym regionie, a także stabilny popyt ze strony Indii. Indeks FOB RB w ostatnim tygodniowym notowaniu tj. 25 grudnia 2020 roku wzrósł aż do 107,73 dol/tonę.RPA nie jest kluczowym dostawcą surowca do Chin, jednak dostawy z tego kraju oraz z Australii konkurują ze sobą na kluczowych rynkach eksportowych włączając Indie i Pakistan.Historycznie węgiel z RPA miał trudności z wejściem na rynek chiński z uwagi na restrykcyjne ograniczenia dotyczące pierwiastków śladowych, włączając fluor, które zostały nałożone w 2015 roku.Niemniej uczestnicy rynku podali do wiadomości, że dwóch eksporterów przygotuje dostawy, które spełnią te warunki, a chińskie władze mogą być mniej surowe niż zwykle, uwzględniając obecne napięcia handlowe z Australią.Według danych traderów, na rynek chiński sprzedano cztery dostawy węgla z RPA statkami Capesize z załadunkiem w grudniu i styczniu o wolumenie ogółem około 500-600 tys. ton. Ich zdaniem, wielkość ta może się zwiększyć w przypadku, kiedy napięcia handlowe między tymi krajami nie zostaną złagodzone. Poza tym tak długo jak tani australijski surowiec będzie kierowany do Indii i Pakistanu, surowiec z RPA będzie zaopatrywał rynek chiński.Według obserwatorów rynku dostępność węgla z RPA w perspektywie krótkoterminowej może zostać ograniczona poprzez spodziewane intensywne deszcze w kluczowych regionach wydobywczych, jak i również poprzez wprowadzenie corocznej przerwy technicznej dla linii kolejowej Transnet obsługującej dostawy kolejowe do terminalu RB, która została zaplanowana na okres 9-18 stycznia.Niemniej ta sytuacja może zostać zrekompensowana słabszym popytem w obszarze Azji-Pacyfiku w nadchodzących miesiącach.Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, popyt Chin ma osłabić się po okresie szczytowego zimowego zapotrzebowania, ponieważ zapotrzebowanie na węgiel importowany zostanie stłumione podczas obchodów Świąt Nowego Roku, które przypadają na luty.Surowiec indonezyjski także w grudniu 2020 roku cieszył się sporym zainteresowaniem ze strony nabywców z Japonii, Korei Południowej oraz Indii, a zobowiązanie Indonezji do zwiększenia eksportu do Chin wzmocniło nastroje wobec wzrostu cen.Według danych serwisu Platts, Indonezyjskie Ministerstwo Energii i Surowców Mineralnych ustaliło grudniową cenę referencyjną dla węgla energetycznego na poziomie 59,65 USD za tonę, o 7,1 proc. powyżej poziomu sprzed miesiąca, ale o 10 proc. poniżej poziomu sprzed roku.Wstrzymanie dostaw z Australii przez Chiny - zaznacza katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - w znacznej mierze dotyczy też węgla koksowego, którego według informacji serwisu Reuters, 75-80 ładunków wciąż oczekuje na odprawę w chińskich portach, windując ceny jego chińskiego odpowiednika, które wzrosły do poziomów najwyższych od czterech lat.Jak donosi serwis Bloomeberg, znaczący wzrost cen węgla koksowego jest również spowodowany spowolnieniem odpraw na granicy z Mongolią w związku z nowa falą pandemii.Kontrakty futures na węgiel koksowy wzrosły na wartości na giełdzie Dalian o 4,1 proc. 2 grudnia do 1 535 juana za tonę, co było najwyższą wartością od listopada 2016 roku.Brak nowych kwot importowych spowodował przekierowanie ładunków węgla australijskiego, w szczególności gatunku NAR 5500 kcal/kg o wysokiej zawartości popiołu, na rynki takie, jak Wietnam czy Pakistan, na których oferowane były nawet w cenie 50 dol/t FOB bądź niższej, co obniżyło nastroje na tym rynku.Zobacz także: Inwestor na chwilę przed przejęciem kopalni. "To nasza ucieczka do przodu"