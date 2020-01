Na następnym posiedzeniu Sejmu decyzja ws. skierowania do komisji projektu o deputatach węglowych

Na następnym posiedzeniu Sejm ma zdecydować o ew. skierowaniu do komisji złożonego blisko cztery lata temu obywatelskiego projektu ustawy, który miał zapewnić finansowanie deputatów węglowych dla emerytów z budżetu państwa.

Występując w czwartek w Sejmie przedstawiciel inicjatorów projektu Wacław Czerkawski mówił, że choć sam projekt sprzed czerech lat już nieaktualny, problem pozostał.

Jak zaznaczył, pozostała duża grupa ludzi, którzy nie otrzymują świadczenia i choćby z szacunku dla nich należy zająć się projektem na komisji.

Czerkawski mówił też w czwartek w Sejmie, że podobnie jak przed czterema laty, gdy po raz pierwszy zgłaszano obywatelski projekt, problemy mają nie tylko emeryci górniczy, lecz - choć inne - ma je także samo górnictwo.

Jak poinformowała na zakończenie ponownego pierwszego czytania obywatelskiego projektu wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, marszałek Sejmu po zasięgnięcia opinii prezydium Sejmu zaproponował, aby projekt trafił do rozpatrzenia do komisji Gospodarki i Rozwoju, jednak w dyskusji zgłoszono wniosek o skierowanie go do komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.