Na razie bez węgla koksowego obejść się nie sposób. Wpisuje się w nowe trendy

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wydobywa głównie węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali, a zielona transformacja będzie potrzebować olbrzymich ilości stali. Trwają wprawdzie prace nad zastąpieniem w hutnictwie koksu wodorem, ale nie stanie się to szybko. Ma to zająć, według różnych prognoz, od 10 do 40 lat.