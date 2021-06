Jednym z najważniejszych tematów szczytu G7 miał być klimat. I był, ale chyba nie na miarę oczekiwań Unii Europejskiej. Padło wiele pustych słów, odgrzanych deklaracji i praktycznie żadnych, wiążących decyzji. Zwyciężył polityczny i gospodarczy pragmatyzm - zaznacza Izabela Kloc, posłanka do Parlamentu Europejskiego,

członek komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Zwraca przy tym uwagę, że oznacza to, że w ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie na węgiel może w Chinach tylko rosnąć. I wskazuje, że polityka klimatyczna zgrzyta nie tylko na linii państwa G7 - Chiny. W wielu sprawach nie ma zgody w łonie samej „siódemki".- Zarzewiem sporu jest m.in. forsowany przez Brukselę graniczny podatek węglowy (CBAM), czyli cło na produkty z importu, których wytworzenie powoduje emisję dwutlenku węgla - podkreśla Kloc. - Gdyby Unia Europejska miała silną pozycję polityczną i ekonomiczną, taki mechanizm mógłby zadziałać jako forma zachęty, a nawet nacisku na światowych partnerów handlowych, aby także u siebie wprowadzili normy i przepisy chroniące klimat. CBAM nie podoba się jednak nie tylko Chinom, ale i Stanom Zjednoczonym. Przywódcy Francji i Niemiec, którzy na swoim podwórku grają ostro wobec unijnych partnerów, na szczycie G7 woleli nie drażnić prezydenta USA niewygodnymi tematami. Świat kibicuje unijnej polityce klimatycznej, ale nie ma chętnych aby pójść tym śladem. Na razie Unia Europejska jest sama z „zieloną" rewolucją - podsumowuje Izabela Kloc.