Na rynek węgla przeniósł się chaos z ministerialnych gabinetów

Rząd PiS nie zbudował żadnej nowej kopalni i elektrowni na węgiel. O przepraszam, zapomniałem o Ostrołęce... - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Krzysztof Gadowski, poseł Platformy Obywatelskiej.

Co pan sądzi o obecnej sytuacji na rynku węgla w Polsce?



- Agresja Rosji na Ukrainę w całości obnażyła słabość polskiego rządu. Szumnie zapowiadana niezależność energetyczna okazała się mitem na potrzeby propagandy rządu PiS. Chaos, bałagan i nieporadność rządu premiera Mateusza Morawieckiego poraża.

Aż tak?

- W kraju, którego zasoby węgla prezydent ocenia na ponad 200 lat, brakuje węgla. Nagle po siedmiu latach rządów PiS dowiaduje się, że jesteśmy uzależnieni od importu węgla z Rosji. To przecież potężne ilości: 8, 10, a nawet 13 mln ton węgla na rok. Premier ogłaszając embargo w kwietniu tego roku nie zdawał sobie chyba sprawy ze skali tego problemu. Podczas gdy inne kraje - członkowie UE wprowadziły go dopiero 10 sierpnia.

Wyrwaliśmy się z tym embargiem przed szereg?

- Oceniając dziś z perspektywy czasu, mają rację ci, którzy wskazują, że premier pospieszył się z tym embargiem. Prywatne firmy nie zdążyły sprowadzić zakupionego wcześniej węgla z Rosji tracąc przy tym ogromne środki finansowe, a Polacy stracili możliwość zakupu taniego węgla dobrej jakości.

Chaos i bałagan na rynku węgla potęgują przepychanki pomiędzy poszczególnymi ministerstwami. Wszyscy uciekają od odpowiedzialności. Przecież już w lutym minister klimatu i środowiska Anna Moskwa apelowała do premiera oraz ministra aktywów państwowych, że węgla zabraknie.

Plan zapowiadanej przez rząd PiS sprzedaży taniego węgla po 996,60 zł za tonę nie wypalił. Szumnie zapowiadane transporty tego surowca z zagranicy, które premier obiecał nam na wrzesień, nie przypłynęły do polskich portów.

A jak już coś przypłynęło, to - jak obserwowaliśmy - w większości wyładowane tragicznej jakości węglem, kamieniem i błotem. Również dodatek do węgla w wysokości 3 tys. zł nie uratował sytuacji.

Kiedy wprowadzono pierwszą ustawę, która miała zagwarantować tani węgiel, spółki węglowe milczały. Ale w sierpniu, kiedy pojawił się ten dodatek, nagle cena węgla, którego tona kosztowała około 800 zł, podskoczyła do ponad 1,2 tys. zł. A co się stało we wrześniu i październiku? Dziś tona tego samego węgla kosztuje już ponad 1,8 tys. zł.

Cały czas Polacy zadają sobie pytanie: co jest powodem tak wysokiej podwyżki cen polskiego węgla? Co się stało w tak krótkimi czasie? Na pewno spółki węglowe, jak i elektrownie zaczęły osiągając miliardowe zyski łupiąc Polaków. Na tym nie koniec.

Coraz częstsze są opinie, że nie widać końca tego bałaganu w zakresie dostaw węgla.

- Chaos i bałagan z ministerialnych gabinetów przeniósł się na rynek węgla. Mało tego, z kolejnych rządowych pomysłów rodzi się jeszcze więcej problemów.

Kiedy premier 13 lipca br. podjął decyzję o sprowadzeniu do Polski węgla z zagranicy i polecił wykonanie tego zadania spółkom PGE Paliwa Sp. z o.o. i Węglokoks SA, to w tej decyzji zabronił również dystrybucji tego surowca przez prywatne składy. To wyraźnie stwierdziliśmy podczas kontroli poselskiej w KPRM.

W międzyczasie Polska Grupa Górnicza zrywa umowy z tzw. Autoryzowanymi Sprzedawcami Węgla z dniem 30 lipca br. Było w tę dystrybucję zaangażowanych ponad 200 podmiotów, dysponujących ok. 600 punktami sprzedaży na terenie całego kraju.

Później na ich miejsce nieudolnie próbuje się tworzyć sieć tzw. Kwalifikowanych Dostawców Węgla PGG. Skończyło się, jak widzimy, na kilkudziesięciu składach. Krótko mówiąc: wielkie plany budowy krajowej sieci sprzedaży węgla, przez nieudolność ich twórców, legły w gruzach.

W tym miejscu warto zadać pytanie: czy słyszał ktoś kiedyś wcześniej w Polsce, że były jakieś problemy związane z dystrybucją węgla? Zawsze zajmowały się tym wykwalifikowane podmioty, czy to kopalnie, czy to prywatni, autoryzowani sprzedawcy węgla.

Po ośmiu miesiącach od wybuchu wojny na Ukrainie, po miesiącu od rozpoczęcia sezonu grzewczego, rząd przerzuca odpowiedzialność za swoją nieudolność na samorządy, zmuszając je do sprzedaży węgla.

Nagle okazuje, że śląscy samorządowcy muszą jeździć po węgiel do Gdańska. Tego w historii Śląska i Polski jeszcze nie było. Tak zdecydował premier, poseł ze Śląska. Mówiłem już o tym z trybuny sejmowej. To nowa historia węglowa, którą pisze rząd Prawa i Sprawiedliwości.

A prawda jest inna - problemem jest brak węgla, którego rząd nie potrafił zabezpieczyć. Nagle okazuje się, że wielkim wydarzeniem politycznym, pokazywanym przez publiczną telewizję, staje otwarcie składziku, na którym leży kilka ton węgla. To taki symboliczny obraz bezradności rządu.

Jak ocenia pan Jacka Sasina jako szefa resortu aktywów państwowych?

- Nie przypominam sobie żadnego pomysłu pana ministra, który pozytywnie został zrealizowany i przyniósł Polsce i Polakom wymierne korzyści. Nie trzeba daleko szukać, na przykład w przypadku węgla, mając dziesiątki miliardów złotych na jego sprowadzenie z zagranicy i dystrybucję, tysiące spółek Skarbu Państwa i rzesze urzędników - nie dał rady, skłócił Polaków, wprowadził jeszcze większe zamieszanie.

A gdzie to zapowiadane przez ministra zwiększone wydobycie węgla o 2 mln ton przez polskie kopalnie w tym roku?! W sierpniu i we wrześniu kopalnie dostały już zadyszki - wydobyły 600 tys. ton mniej niż w poprzednich miesiącach.

Polacy pamiętają też pomysł wyborów kopertowych, czy powiększenia Warszawy o kolejne gminy. Skończyło się tak, jak z węglem. A co z przedłużoną o dwa lata budową bloków w elektrowni Jaworzno i brakiem polskiego węgla do obsługi tej elektrowni? Te przykłady można dalej mnożyć, ale nie chcę być złośliwy.

W krótkiej perspektywie czasowej wykorzystanie węgla wydaje się być atrakcyjne, ale w długiej jest to nieopłacalne

Czy pańskim zdaniem należy zwiększać wydobycie węgla w kraju oraz budować nowe kopalnie?



- Dziś to na pewno nierealne. Rząd PiS przez siedem lat nie zbudował żadnej nowej kopalni i elektrowni na węgiel. O przepraszam, zapomniałem o elektrowni w Ostrołęce, ale cała Polska zna tę historię.

Proszę nie zapomnieć, że rząd podjął również szereg zobowiązań na szczeblu unijnym. Dla przypomnienia w 2019 roku premier Mateusz Morawiecki zgodził się na neutralność klimatyczną UE do 2050. Następnie w grudniu 2020 roku podpisał zobowiązania dotyczące ograniczenia emisji CO2 do 55 proc. w 2030 roku, a w lipcu 2021 r. zgodził się na pakiet Fit for 55.

Te zobowiązania trzeba będzie wypełnić. W tych realiach powrót do koncepcji budowy nowych kopalń jest niemożliwy, z czego rządzący doskonale zdają sobie sprawę. W innym wypadku musielibyśmy wyjść z UE.

Mimo że w krótkiej perspektywie czasowej, w obecnej sytuacji szalejących cen nośników energii, wykorzystanie węgla wydaje się być atrakcyjne, to w dłuższej perspektywie jest to nieopłacalne. Między innymi przez blokadę środków finansowych przez banki i różne instytucje finansowe na inwestycje powiązane z węglem.

Obserwujemy to już od kilku lat. Dlatego dziś spółki energetyczne zaczynają uciekać do OZE, a aktywa węglowe chcą przekazać do NABE. Ostatnim akcentem świadomego odejścia przez rząd PiS od węgla jest podpisana tzw. umowa społeczna zawierająca harmonogram likwidacji kopalń. Tu trzeba stwierdzić jednoznacznie, że na tym polu rząd PiS wypełnia podpisane wcześniej zobowiązania UE. Jest jednak wiele rzeczy, które rząd zaniedbał.

Co pan ma na myśli?



- Do 2015 roku konsekwentnie jako Platforma Obywatelska staraliśmy się zabezpieczyć bezpieczeństwo energetyczne dla Polski. Zostawiliśmy wybudowany gazoport w Świnoujściu, rozbudowaliśmy kopalnie gazu i jego magazyny w Polsce.

Wybudowaliśmy nowe bloki węglowe w Kozienicach, Opolu, Turowie i rozpoczęliśmy budowę bloku w Jaworznie. Stworzyliśmy możliwości produkcji taniej energii ze źródeł rozproszonych, wprowadziliśmy ustawę o OZE, uruchomiliśmy budowę wiatraków na lądzie. To tylko część działań, które miały prowadzić do bezpieczeństwa energetycznego Polski i wejść płynnie w kolejne etapy rozwoju OZE.

Przygotowaliśmy podstawy prawne pod budowę elektrowni jądrowych. Zabiegaliśmy również o wsparcie finansowe UE na transformację energetyczną, co wyraźnie znalazło odbicie w kolejnych unijnych budżetach.

Liczyliśmy na to, że proces transformacji energetycznej będzie kontynuowany, że Polacy dostaną szanse na tanią energię. A co zrobił rząd PiS przez te siedem lat? Zablokował na dzień dobry budowę wiatraków na lądzie, uzależnił Polskę od rosyjskiego węgla, nie potrafił nawet zabezpieczyć polskiego węgla dla krajowych elektrowni węglowych. Nie będę pastwił się już nad Ostrołęką - strata czasu i pieniędzy.

Dziś rządzący dziwią się, że w Polsce przybyło już ponad milion prosumentów - czasami próbują to przekuć w swój sukces. Ale to Polacy wzięli sprawy w swoje ręce, inwestując własne pieniądze we własny tani prąd. Przerosło to całkowicie ich założenia w PEP do 2040 roku.

Rząd przez ten czas nie potrafił nawet zmodernizować, czy wybudować sieci energetycznej. Warto podkreślić, że sieci to obecnie bardzo wąskie gardło transformacji energetycznej. Poważnym problemem stała się dziś odmowa przyłączy nowych instalacji OZE do sieci, czy brak odbioru energii od prosumentów. W zakresie bezpieczeństwa energetycznego, poza Baltic Pipe, nie zrobili nic. Nawet jak wybudowali ten gazociąg, to zawiesili, a także wypowiedzieli umowy na planowane wcześniej przyłączenia do sieci gazowej tysiącom Polaków.

Polacy są teraz na wojnie z szalejącą inflacją i drożyzną

Czego zatem najbardziej panu brakuje w zakresie surowców i energetyki?

- Mogę to zamknąć w jednym zdaniu: konkretnej i skutecznej polityki energetycznej. Mówiłem o tym wcześniej. A przecież projekty ustaw opozycji w zakresie OZE i budowy linii przesyłowych leżą w legislacyjnej zamrażarce.

Warto w tym miejscu dodać, że od kilku miesięcy mamy na stole trzy oferty dotyczące budowy elektrowni atomowych. Każdy dzień bez podjęcia ostatecznej decyzji oddala nas od taniej energii, jaką jest OZE i atom, będący stabilizatorem.

Na te działania jest konkretne wsparcie, konkretne pieniądze leżą na stole, wystarczy po nie sięgnąć. Mówimy tu o setkach miliardów zł na transformację energetyczną, w tym, chociaż mniej, w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla regionów węglowych.

Ale przecież rząd ustawowo zamroził ceny energii…

- Tak to prawda, zamroził ceny. Domagaliśmy się tego jako opozycja od kliku miesięcy. Nasi eksperci przedstawili konkretne wyliczenia dotyczące kosztów produkcji energii w Polsce. Przecież każdy Polak już wie, że energia elektryczna w naszym kraju w ok. 72 procentach produkowana jest z węgla brunatnego czy kamiennego energetycznego.

Dlatego w naszym projekcie złożonym w Sejmie, cena energii dla gospodarstw domowych miała wynosić 450 zł/MWh, a dla pozostałych podmiotów – przedsiębiorstw, samorządów MŚP i podmiotów wrażliwych w wysokości 600 zł/MWh. Taki projekt złożyliśmy w Sejmie, zanim pojawił się projekt rządowy.

Polacy są na wojnie z szalejącą inflacją i drożyzną. A co w tym czasie robi rząd? Napycha kieszenie swoim spółkom, które osiągają już miliardowe zyski, łupiąc kieszenie Polaków. Proponując odpowiednio 693 zł/ MWh i 785 zł/MWh. Jak się dowiadujemy rządowe ceny są prognozowane w oparciu o drogi importowany węgiel. Czy w Polsce produkuje się zatem energię z węgla pochodzącego z zagranicy? Okazuje się, że tak. Tak właśnie w praktyce wygląda owo dbanie o bezpieczeństwo Polaków.