Na rynku litu coraz większa obawa o dominację jednego gracza

Według banku UBS AG wysiłki Chin zmierzające do zwiększenia wydobycia litu mogą sprawić, że do połowy dekady będą one odpowiadały za prawie jedną trzecią światowych dostaw.

Bank spodziewa się, że kontrolowane przez Chiny kopalnie, w tym projekty w Afryce, zwiększą wydobycie do 705 000 ton do 2025 roku z 194 000 ton w 2022 roku. To podniosłoby udział Chin w produkcji minerałów krytycznych dla akumulatorów pojazdów elektrycznych do 32 proc. światowej podaży z 24 proc. w zeszłym roku.

Wyścig o dostęp do litu toczy się a państwa, w tym Stany Zjednoczone, traktują priorytetowo możliwość dostępu do materiałów niezbędnych do produkcji baterii, kiedy świat odwraca się od paliw kopalnych. Potrzeby Chin są szczególnie znaczące, ponieważ są one największym na świecie rynkiem pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii.

Jak wskazuje Bloomberg, wzrost produkcji w Chinach będzie obejmował wzrost ilości materiału pochodzącego z lepidolitu, skały zawierającej lit, często pomijanej jako niskiej jakości i szkodliwej dla środowiska ze względu na niską wydajność i wysokie koszty energii wykorzystywane przy eksploatacji.

Bank UBS przewiduje, że lepidolit w Chinach będzie odpowiadał za 280 000 ton litu w 2025 roku, czyli 13 proc. światowej podaży.

Pekin już podjął kroki w celu ograniczenia nielicencjonowanego wydobycia lepidolitu w prowincji Jiangxi, głównym ośrodku wydobywczym, bowiem stara się sprawować większą kontrolę nad swoimi złożami.