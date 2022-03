Na rynku węgla jest bardzo nerwowo. Głód surowca i ograniczona podaż

Wojna w Ukrainie spowodowała jeszcze większe zamieszanie na międzynarodowym rynku węgla. Rosja jest trzecim co do wielkości eksporterem węgla wykorzystywanego do produkcji energii na świecie. W 2020 roku około jedna trzecia dostaw trafiła do Europy. Największy europejski rynek dla węgla rosyjskiego stanowią Niemcy. Coraz więcej zachodnich firm decyduje się teraz nie nabywać węgla z rosyjskich kopalń.

Poszukują alternatywy dla węgla z Rosji