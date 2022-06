Na rynku węgla jest nerwowo, bo nie dla wszystkich wystarczy surowca

Wpływ wojny na Ukrainie na rynki surowcowe, w tym rynki węgla, ropy i gazu, przekłada się na wysokie ceny oraz trudną dostępność surowców. W wielu krajach z coraz większym niepokojem spogląda się na tę sytuację.

Na międzynarodowym rynku jest trudny dostęp do węgla.

Nabywcy z różnych krajów poszukują dostaw alternatywnych dla wcześniejszego importu z Rosji.

A to Rosja była największym dostawcą węgla energetycznego w Europie. W ubiegłym roku dostarczyła państwom członkowskim Unii Europejskiej około 36 mln ton węgla energetycznego.

Coraz bardziej nerwowo jest na rynku indyjskim. Ceny indyjskiego węgla na aukcjach internetowych są na bardzo wysokim poziomie, zbliżonym do cen na międzynarodowym rynku. To głównie efekt zwiększonego popytu ze strony elektrowni oraz gromadzenia węgla w oczekiwaniu na niedobory surowca na rynkach.

Węgiel jest drogi i go brakuje

Na aukcjach spotowych Coal India ceny wynosiły ostatnio około 13 400 rupii za tonę węgla średniej jakości. Z kolei w przypadku węgla odpadowego cena minimalna to około 5900 rupii za tonę. Analitycy wskazują, że ceny mogą nawet ulec podwojeniu. Nie brak prognoz, że ceny węgla osiągną najwyższy poziom od dwustu lat i poszybują nawet do poziomu 500 dol za tonę - 38 000 rupii.

Z kolei w Europie przy dalszych wzrostach cen gazu, to węgiel może uzupełniać braki w produkcji energii elektrycznej, bowiem zużycie gazu spadnie. Tyle że na międzynarodowym rynku jest obecnie trudny dostęp do węgla. Nabywcy z różnych krajów poszukują dostaw alternatywnych dla wcześniejszego importu z Rosji. A to Rosja była największym dostawcą węgla energetycznego w Europie. W ubiegłym roku Rosja dostarczyła państwom członkowskim Unii Euopejskiej około 36 mln ton węgla energetycznego.

Polska pozostaje największym producentem węgla kamiennego w UE. W ubiegłym roku polskie kopalnie zdołały wydobyć około 55 mln ton węgla kamiennego. Z uwagi na embargo na węgiel rosyjski Polska będzie się starała wspierać importem węgla z innych kierunków.

Tutaj niektórzy spoglądają między innymi na Kolumbię i RPA. Eksport węgla z RPA spadł do poziomu poniżej 60 milionów ton w zeszłym roku, bowiem tamtejsza sieć kolejowa została na pewien czas unieruchomiona z uwagi między innymi na kradzieże kabli miedzianych.

Produkcja węgla w USA stopniowo się odbudowuje. Amerykańscy producenci węgla energetycznego wyeksportowali w ubiegłym roku ponad 35 milionów ton. W dużej mierze kierowali ten eksport na rynki azjatyckie.

Wygaszanie kopalń, ale z inwestycjami

W Polsce w tym roku ma zostać przedstawiony nowy harmonogram wygaszania kopalń węgla energetycznego, z zachowaniem horyzontu działania górnictwa węgla energetycznego do 2049 roku. Spółki węglowe pracują też nad planem niezbędnych inwestycji w kopalniach.

Harmonogram wygaszania kopalń węgla energetycznego jest częścią podpisanej przed rokiem przez górnicze związki i przedstawicieli rządu umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin wskazał na potrzebę zmiany harmonogramu, by zaspokoić zapotrzebowanie na węgiel.

Sasin zaznacza, że rosnące w ostatnich miesiącach "w sposób zupełnie kosmiczny" ceny gazu, spowodowały, iż nie można uważać ten surowiec za paliwo pewne i stabilne. Dlatego to węgiel ma zapewniać stabilność energetyczną Polski do momentu przejścia na OZE i energetykę jądrową.

- Myślę, że na pewno w tym roku nowy harmonogram przedstawimy, natomiast dużo szybciej będziemy informować o niezbędnych inwestycjach. Spółki węglowe: przede wszystkim Polska Grupa Górnicza, ale również Bogdanka pracują bardzo intensywnie nad tymi inwestycjami, tak aby można było w szybkim czasie, w ciągu kilku miesięcy, wyraźnie zwiększyć wydobycie węgla w polskich kopalniach - powiedział 30 maja wicepremier Sasin.

Wprowadzenie embarga na węgiel z Rosji spowodowało na polskim rynku niedobór tego surowca rzędu 8 mln ton, co dotknęło głównie indywidualnych odbiorców i ciepłownictwo.

- Musimy ten wolumen uzupełnić, najlepiej byłoby, gdybyśmy go uzupełnili nie importem, ale produkcją krajową, bo jest to źródło dużo pewniejsze i przede wszystkim tańsze - wskazywał Sasin. - Dzisiaj jesteśmy w stanie zapewnić Polakom tańszy niż z zagranicy węgiel ze źródeł krajowych, z polskich kopalń - ocenił Sasin, dodając, iż wymaga to inwestycji oraz zmian w harmonogramie wygaszania zakładów górniczych.

Podaż nie nadąża za popytem

- Harmonogram musi ulec zmianie. Pracujemy w tej chwili nad nim, bo to wymaga również zaplanowania inwestycji. Przez ostatnie wiele lat inwestycje w górnictwie były bardzo mocno ograniczone ze względu na plany wygaszania górnictwa. Dzisiaj musimy te plany zrewidować - zaznaczył Sasin.

Jednocześnie wskazał, że węgiel nie zniknie z polskiej energetyki do momentu pełnego wdrożenia nowego systemu, opartego o atom i OZE. Aktualny pozostaje uzgodniony wcześniej horyzont funkcjonowania kopalń węgla energetycznego, określony na 2049 rok.

Obecne, bardzo wysokie ceny węgla biorą się z tego, że jest on trudno dostępny na rynku. Zatem jedynie wyraźne zwiększenie krajowej produkcji węgla może się bardziej trwale przełożyć na obniżenie jego cen. Tyle że do zwiększenia wydobycia potrzebne są inwestycje. Innym problemem, na który coraz częściej zwraca się ostatnio uwagę, jest brak rąk do pracy w kopalniach.

Czytaj więcej na ten temat: W kopalniach brakuje rąk do pracy, bo restrukturyzację traktowano jak likwidację górnictwa

Podaż węgla na przestrzeni ostatnich lat malała u nas znacznie szybciej niż popyt, a powstałą w ten sposób lukę uzupełniał węgiel z importu, w 80 proc. właśnie z Rosji. Zatem embargo na rosyjski węgiel ma swoje skutki na rynku. Obecna sytuacja geopolityczna spowodowała duże rozchwianie rynków surowcowych w Europie. Jest miedzy innymi ssanie na węgiel i poszukiwanie alternatywnych dla rosyjskiego źródeł dostaw.

Przykładowo amerykańscy producenci węgla spoglądają zatem na rynki europejskie i liczą, że odegrają ważną rolę w zaspokajaniu potrzeb energetycznych oraz hutniczych (węgiel koksowy) Europy w nadchodzącym czasie. W USA oszacowano, że eksport węgla ze Stanów Zjednoczonych będzie rósł w ujęciu rocznym przez co najmniej następne dwa lata.

Rosnące zapotrzebowanie na węgiel ma miejsce w krajach Azji, w tym między innymi w Indiach, przez co podaż może nie nadążać za popytem. To z kolei sprzyjać będzie utrzymywaniu się cen węgla na wysokim poziomie.

Zobacz także: Węgiel daje suwerenność. Są złoża, po które możemy dopiero sięgnąć