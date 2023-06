Na rynku węgla nadchodzi stabilizacja. Głównym rozgrywającym będą Chiny

Międzynarodowy rynek węgla ostatnio poddany był licznym zawirowaniom. Jednak obecnie sytuacja na tym rynku zaczyna się stabilizować.

W związku z wysokimi zapasami surowca w europejskich portach oraz rosnącym zapotrzebowaniem na surowiec w Azji, część eksporterów z Europy postanowiła odsprzedać swoje produkty na rynki Azji-Pacyfiku.

Źródła rynkowe w Azji podały, że otrzymały od europejskich uczestników kilka ofert, zwłaszcza na wysokokaloryczny węgiel wykorzystywany przez większość ich elektrowni.

Jednak niektórzy uczestnicy rynku sądzą, że węgiel pochodzący z Europy nie będzie preferowany przez nabywców z Azji, bowiem świeży surowiec po konkurencyjnych cenach jest teraz łatwo dostępny.



Sytuacja na międzynarodowym rynku węgla w maju 2023 roku była zróżnicowana pod względem jego dwóch głównych obszarów aktywności handlowej. W obszarze Azji-Pacyfiku wpływały na nią takie czynniki, jak kontynuacja ożywienia gospodarczego w Chinach oraz Indiach, a poza tym wzrost popytu na energię w krajach Azji Południowo Wschodniej (Korea Południowa, Filipiny, Indonezja, Malezja).

Azjatycki import zamorskiego węgla energetycznego wzrósł w maju do rekordowego poziomu

Azjatycki import zamorskiego węgla energetycznego po wzrostach w marcu i kwietniu wzrósł w maju do rekordowego poziomu. Łącznie około 78,38 mln ton surowca trafiło w maju 2023 roku na rynki azjatyckie, a zatem najwięcej od stycznia 2017 roku.

Wzrastający import węgla na rynki azjatyckie był konsekwencją spadających cen gatunków australijskich, które na tym rynku są najpopularniejsze. Należą do nich wysokogatunkowy surowiec o parametrach NAR 6 000 kcal/kg oraz o wysokiej zawartości popiołu i parametrach NAR 5 500 kcal/kg. Ostatnie w maju tygodniowe notowanie cen platformy Argus wskazuje, że ich poziomy osiągnęły 16-miesięczne minima.

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, cena węgla o wysokiej wartości opałowej i parametrach NAR 6 000 kcal/kg w ostatnim tygodniowym notowaniu spadła o 11,61 dol/t i wyniosła 147,81 dol/t FOB Newcastle. Jednocześnie był to poziom najniższy od połowy 2021 roku. Natomiast cena węgla o wysokiej zawartości popiołu NAR 5 500 kcal/kg obniżyła się o 8,55 dol/t i wyniosła 97,14 dol/t, co stanowi jej najniższy poziom od grudnia 2021 roku.

Niższe ceny i rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną napędzają import węgla energetycznego w Azji Południowo-Wschodniej, natomiast Japonia - będąca trzecim największym nabywcą węgla w Azji, głównie wysokogatunkowego surowca o parametrach NAR 6 000 kcal/kg - ogranicza import surowca zamorskiego.

Według szacunków firmy analitycznej Kpler, Japonia zaimportowała 6,95 mln ton węgla energetycznego w maju 2023 roku, w porównaniu z 8,55 mln w kwietniu oraz 10,60 mln w marcu. Przy tym niektóre elektrownie mają pokryte zapotrzebowanie do trzeciego kwartału. Poza tym w Japonii planowane jest przywrócenie japońskich mocy wytwórczych energii jądrowej, co może jeszcze bardziej ograniczyć zużycie węgla w kraju.

Powodem rosnącego poziomu zapasów węgla w europejskich portach była spadająca produkcja energii z tego surowca

Natomiast w obszarze Atlantyku, zwłaszcza w jego części europejskiej, do przeważających czynników wpływających na tę część międzynarodowego rynku węgla zaliczyć należy spadek cen gazu związany z wysokim poziomem w magazynach europejskich, a także rosnące temperatury, spadek popytu na energię oraz rosnącą produkcję energii odnawialnej.

Jak zaznacza katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, kwietniowy import węgla energetycznego do UE i Wielkiej Brytanii wyniósł 4,2 mln ton. Odnotowano spadek o 1 mln ton w stosunku rocznym.

Prognozuje się, że import węgla energetycznego do Europy w maju wyniesie około 4,2 mln ton, czyli o około 34 proc. mniej niż rok wcześniej. Tempo importu do Europy znacząco spadło.

Zapasy węgla w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) pod koniec miesiąca wzrosły o 448 tys. ton do 6,77 mln ton, co stanowi najwyższy poziom od 4 września 2022 roku. Ma to wystarczyć na pokrycie 170 dni pracy elektrowni w Niemczech. Rok wcześniej liczba ta wynosiła 96 dni, co wskazuje na stłumiony popyt na dostawy spot ze strony użytkowników sektora energetycznego.

Powodem rosnącego poziomu zapasów była spadająca produkcja energii z węgla, która w połączeniu ze spadkiem cen gazu ziemnego w Europie wywierała coraz większą presję na ceny węgla w dostawach do europejskich portów ARA, które pod koniec miesiąca znalazły się blisko granicy 100 dol/t.

Na przestrzeni miesiąca tygodniowy indeks CIF ARA odnotowywał kolejne spadki. Na dzień 5 maja tygodniowy indeks CIF ARA ukształtował się na poziomie 139 dol/t wobec 128 dol/t osiągniętego w ostatnim tygodniowym notowaniu, będącym średnią z notowań dziennych tego indeksu.

Jednocześnie cena gazu ziemnego po raz pierwszy od 24 października 2022 roku, w dniu 18 maja spadła poniżej 30 euro/MWh. W związku z wysokimi zapasami surowca w europejskich portach ARA oraz rosnącym zapotrzebowaniem na surowiec w części azjatyckiej międzynarodowego rynku węgla, część eksporterów z Europy postanowiło odsprzedać swoje produkty na rynki Azji-Pacyfiku.

Głównym rozgrywającym na międzynarodowym rynku węgla będą Chiny

Natomiast ten pochodzący z Europy został dostarczony na rynek europejski przed zimą, co może skutkować obniżeniem jego parametrów. Niemniej w przypadku oferowania go do odsprzedaży po niższych cenach, może okazać się konkurencyjną alternatywą dla odbiorców azjatyckich. Zatem kupujący będą mieli jeszcze więcej opcji niż dotychczas.

Międzynarodowy rynek węgla, który w ostatnim czasie poddany był wielu zawirowaniom, zaczyna się stabilizować. W ubiegłym roku sankcje zachodnie wobec Rosji zmusiły europejskich nabywców do płacenia najwyższych cen za surowiec, co przełożyło się na wzrost cen na całym jego obszarze.

Niemniej - wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - podobnie jak w dotychczasowej historii kształtowania się cen na międzynarodowym rynku węgla, można założyć, że głównym rozgrywającym na tym rynku będą Chiny.