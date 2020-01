Na Śląsku o przyszłości regionów górniczych. Decydenci będą dyskutować w Katowicach

Już za kilka dni w sercu Śląska ministrowie, przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, rządu RP, władze regionu, reprezentanci europejskich regionów górniczych, decydenci i eksperci będą dyskutować o przyszłości europejskich regionów górniczych w kontekście zmian związanych z zieloną gospodarką.

Spotkanie odbędzie się 27 stycznia o godz. 10 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Współorganizują je Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Jest ono skierowane do wszystkich polskich interesariuszy, w tym do administracji rządowej, samorządowej, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych.Uczestnicy będą mogli wziąć udział także w interesujących sesjach tematycznych, związanych m.in. ze sprawiedliwą transformacją, rewitalizacją terenów poprzemysłowych, innowacjami w regionach górniczych, czy zieloną transformacją i dywersyfikacją gospodarczą.Warto przypomnieć, że 14 stycznia br., Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, mechanizmu ukierunkowanego na wsparcie regionów, w których realizacja celów polityki klimatycznej, w tym oczekiwane przez Komisję Europejską osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku, będzie powodowała największe koszty społeczno-gospodarcze. Polskie regiony węglowe muszą zmierzyć się z przekształceniem gospodarki w bardziej innowacyjną i proekologiczną, a to wymaga dużego wsparcia finansowego oraz odpowiedniego tempa zmian, dostosowanego do regionalnych uwarunkowań.