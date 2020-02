Na torach atrapa, a napięcie w górnictwie coraz to większe

We wtorek (18 lutego) o godz. 8 górnicy zrzeszeni we wszystkich górniczych centralach związkowych zablokowali tory do stacji LHS Sławków Południowy w województwie śląskim. Uwagę użytkowników internetu przykuły zdjęcia, na których widać na torach coś, co przypomina ładunki wybuchowe. Związkowcy wskazują, że to atrapa przygotowana na potrzeby happeningu, jednak w internecie już pojawiły się komentarze nieprzychylne tego typu akcjom.