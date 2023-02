Na własne życzenie pakujemy się w kryzys energetyczny

Obecne realia pokazują, że zapewnienie sobie stabilnych i ciągłych dostaw energii elektrycznej jest podstawą dla gospodarki. Zbyt pochopne odchodzenie od węgla może się dla nas źle skończyć.

Patrząc na zmiany zachodzące w naszej energetyce wielu ludzi nurtuje pytanie, czy może dojść do sytuacji, w której zlikwidujemy moce wytwórcze oparte na węglu, a nie będziemy jeszcze mieli zbudowanej realnej alternatywy.

- Zdecydowanie taka sytuacja jest możliwa - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Wtedy połowicznym rozwiązaniem jest to, do czego dawno dąży Unia Europejska, czyli połączenia transgraniczne, które mają być źródłem dostaw energii elektrycznej. Tyle tylko, że popatrzmy na to z całą bezwzględnością matematyki. Nikt dookoła nas nie produkuje tyle energii, żeby mógł ją sprzedać do Polski. Pakujemy się świadomie, na własne życzenie w kryzys energetyczny - ocenia Jerzy Markowski.

- Jak się czyta różne strategie rządowe, nie tylko nasze, to bardzo duża część tych strategii oparta jest właśnie o bilansowanie w oparciu o import - zauważa Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. - Tylko nie jest możliwa sytuacja, kiedy wszystkie państwa w Europie będą nawzajem od siebie importować energię - podkreśla Marcin Roszkowski.

