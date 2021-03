Nadzieja rudzkich kopalń w węglu koksowym

W Polskiej Grupie Górniczej (PGG) powołany został niedawno zespół, który ma ocenić możliwość wydobywania i sprzedaży węgla koksowego w kopalni Bielszowice. - Gdyby się okazało, że zwiększenie wolumenu produkcji węgla koksowego jest możliwe i ma uzasadnienie, być może ruch Bielszowice mógłby funkcjonować niezależnie, a kopalnia Ruda pozostałaby zakładem dwuruchowym z całą dotychczasową infrastrukturą - wskazuje Artur Braszkiewicz, przewodniczący Solidarności w Ruchu Halemba.

Mogą otworzyć się nowe perspektywy

Proces pobierania prób już trwa. Planowane jest wykonanie 16 prób w ruchu Bielszowice i 9 prób w ruchu Halemba. One powinny potwierdzić występowanie złóż węgla typu 34.2 i 35.1.- Dzięki przeprowadzonym wcześniej analizom wiemy, że w ścianach ruchu Bielszowice - nie mówię tutaj o zasobach operatywnych, tylko o węglu w ścianach, które będą eksploatowane - mamy 20 milionów ton węgla typu 35.1. W ścianach ruchu Halemba jest go około 30 mln ton - zaznacza Artur Braszkiewicz, cytowany w Solidarności Górniczej. - Abyśmy mogli go wydobywać, niezbędne będzie pogłębienie szybu VI. Wtedy uzyskamy pełny dostęp do 50 mln t węgla typu 35.1. Mamy również do wybrania 60 mln t węgla typu 34.2. Odpowiadając na pytanie, prace zespołu zakończą się wtedy, kiedy - dzięki przeprowadzeniu prób - będziemy mieli pełną wiedzę na temat parametrów tego węgla. To jest rzecz niezwykle istotna dla odbiorców - wskazuje Braszkiewicz.Węgiel koksowy jest na liście surowców strategicznych Unii Europejskiej. Nasuwa się zatem taki wniosek, że zwiększenie produkcji węgla koksowego w stosunku do węgla energetycznego przez kopalnię Ruda wydłużyłoby jej żywotność, bowiem popyt na węgiel koksowy nadal będzie.- Podczas ostatnich rozmów na temat umowy społecznej ustaliliśmy ze stroną rządową, że daty umieszczone na tak zwanej osi czasu są ostateczne. Tego bym się trzymał, bo w każdej chwili ktoś może wpaść na pomysł, by którąś z kopalń, na przykład naszą, jednak wygasić wcześniej - zaznacza Braszkiewicz, cytowany w Solidarności Górniczej. - Nie ułatwiałbym zadania politykom dążącym do przypodobania się Brukseli. Popatrzmy też na to inaczej - do roku 2034 mamy 13 lat. Przez ten czas, po niezbędnym pogłębieniu szybu VI, dojściu do złoża śmiłowickiego, gdzie w zdecydowanej większości występuje węgiel typu 35.1, przeprowadzeniu inwestycji w zakłady przeróbcze i zwiększeniu wolumenu produkcji węgla koksowego, położenie kopalni Ruda może się zmienić. Nikt rozsądnie myślący nie będzie przecież zamykał dochodowego zakładu, który produkuje surowiec wpisany na listę surowców strategicznych Unii Europejskiej - podkreśla Artur Braszkiewicz.I wskazuje, że niczego by zatem nie wykluczał, ale nie chciałby poruszać tego tematu teraz, kiedy po ciężkich bojach udało się uzgodnić harmonogram transformacji branży.