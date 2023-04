Najlepsza polska kopalnia będzie mieć nową strategię

Zamierzamy utrzymać naszą pozycję jako najbardziej efektywnego producenta węgla energetycznego w kraju - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Dariusz Dumkiewicz, zastępca prezesa zarządu ds. handlu i inwestycji Lubelskiego Węgla Bogdanka.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Dariusz Dumkiewicz wskazuje, że prowadzone są obecnie intensywne prace nad nową strategią rozwoju Bogdanki, która to jest uważana za najlepszą polską kopalnię węgla kamiennego.

Zamierzamy zarówno wykorzystać wysoki potencjał naszej firmy w wymiarze górniczym, jak i spróbujemy znaleźć nowe kierunki rozwoju związane z transformacją energetyczną - wyjaśnia wiceprezes Bogdanki.

O surowcach i polskim miksie energetycznym będziemy rozmawiać podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 24-26 kwietnia w Katowicach.

Jak na dalszy rozwój Lubelskiego Węgla Bogdanka wpłynie przejęcie akcji przez Skarb Państwa?

- Jesteśmy w trakcie opracowywania nowej strategii działania, w której oprócz celu podstawowego w postaci wydobycia węgla kamiennego realizowanego w warunkach transformacji energetycznej w naszym kraju, zamierzamy zdefiniować nowe kierunki rozwoju naszej firmy.

Umożliwią one w perspektywie długofalowej, w okresie kilkudziesięciu lat, na utrzymanie pozycji Bogdanki jako wiodącego przedsiębiorstwa i pracodawcy w regionie lubelskim. Pozwoli to też na podkreślenie naszej znaczącej pozycji w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Moim zdaniem, przejęcie naszych akcji przez Skarb Państwa - wskutek porządkowania struktury właścicielskiej aktywów energetycznych w celu przygotowania spółki do nowych, trudnych wyzwań w warunkach transformacji energetycznej - w znaczącej skali ułatwi działania, o których wspomniałem powyżej.

Priorytetem dla Bogdanki jest zapewnienie bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej naszego kraju w zakresie dostaw węgla

Co obecnie jest priorytetem dla spółki?

- Tak, jak wspomniałem, głównym priorytetem dla naszej spółki jest zapewnienie bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej naszego kraju w zakresie dostaw węgla dla potrzeb zarówno energetyki zawodowej, przemysłu i ciepłownictwa, jak i dla gospodarstw domowych.

To jest nasz główny i długookresowy cel funkcjonowania - także w ramach transformacji energetycznej, w której węgiel w naszym kraju nadal będzie odgrywał istotną rolę przynajmniej do momentu zapewnienia podstaw działania systemu energetycznego z innych - równie jak węgiel - stabilnych źródeł.

W 2022 roku w kraju widać było wysokie zapotrzebowanie na węgiel. Pomimo problemów geologiczno-górniczych zdaliście w zeszłym roku egzamin.

- Aktywne współdziałanie rządu, spółek Skarbu Państwa - producentów węgla i jego importerów - w minionym okresie zimowym pozwoliło właśnie na zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa energetycznego, szczególnie dla gospodarstw domowych w niełatwym okresie kryzysu energetycznego spowodowanego agresją Rosji na Ukrainę.

Stabilizująca rola węgla energetycznego oraz spółek Skarbu Państwa w tej dziedzinie w okresie ostatniego, trudnego roku była właśnie decydująca. Rzeczywiście mieliśmy problemy, ale zapewniliśmy dostępność węgla opałowego dla gmin z województwa lubelskiego położonych w najbliższych nam powiatach.

Bogdanka rozpatruje różne projekty, zarówno na kierunku górniczym jak i dywersyfikacyjnym, między innymi energetycznym

Jak proces transformacji energetycznej będzie wpływał na zmianę oblicza spółki?

- Prowadzimy w tej chwili intensywne prace nad nową strategią rozwoju Bogdanki. Zamierzamy zarówno wykorzystać wysoki potencjał naszej firmy w wymiarze górniczym, jak i spróbujemy znaleźć nowe kierunki rozwoju związane z transformacją energetyczną.

Niewątpliwie ułatwi nam to nasz potencjał, posiadana infrastruktura oraz nasze wysoko wykwalifikowane kadry inżynierskie. Rozpatrujemy różne projekty, zarówno na kierunku górniczym jak i dywersyfikacyjnym, między innymi energetycznym. Nie wykluczamy również skorzystania z szans pojawiających się na rynku i akwizycji innych podmiotów, które prowadzą swoją działalność zarówno w sektorze górniczym, energetycznym, jak i poza tymi segmentami, które będą posiadały wartość wynikającą z ich rozwoju.

W dalszym ciągu prowadzimy prace badawcze - próbne odwierty - dotyczące węgla koksowego. Przyglądamy się również naszym różnym potencjałom biznesowym na kierunku ukraińskim, w którym - miejmy nadzieję już po okresie wojennym - nastąpi etap odbudowy zarówno w wymiarze gospodarczym, w tym górniczym i energetycznym.

Przypomnę tu o potencjale dostaw naszego węgla na rynek ukraiński w perspektywie długofalowej, przy zachowaniu dominującego priorytetowego charakteru dostaw węgla na rynku krajowym, w związku z utrzymaniem naszej suwerenności energetycznej. Ale ze szczegółami poczekajmy na naszą nową strategię rozwoju.

Kopalnia planuje do końca 2023 roku nakłady inwestycyjne obejmujące między innymi budowę i modernizację istniejących i nowych wyrobisk

Jak przedstawia się kwestia inwestycji realizowanych w Bogdance? Które z nich są szczególnie istotne?

- Rok 2022 zamknęliśmy nakładami inwestycyjnymi w wysokości 609 mln zł. Ponad połowa nakładów została przeznaczona na wykonanie i modernizację wyrobisk dołowych. Równie istotną pozycją w tym zestawieniu były nakłady na park maszynowy - 127 mln zł, ochronę środowiska - 24,1 mln zł oraz koncesje - 6 mln zł.

Spółka planuje do końca 2023 roku nakłady inwestycyjne obejmujące między innymi budowę i modernizację istniejących i nowych wyrobisk, jak również utrzymanie parku maszynowego. Łączny CAPEX zaplanowany jest na poziomie 861,5 mln złotych.

W ramach tej kwoty, na szczególną uwagę zasługują wydatki spółki na szeroko pojęte inwestycje w poprawę bezpieczeństwa załogi, o łącznej wartości 24,5 mln złotych, wśród których wymienić należy rozbudowę systemu monitoringu obiektów spółki, budowę systemu monitoringu aktywności sejsmicznej na terenie górniczym oraz przystosowanie szybu 2.2 do jazdy ludzi i transportu materiałów po stronie przeciwciężaru.

Aktualnie realizujemy projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MWp. Planowane zakończenie inwestycji przypadać będzie na trzeci kwartał 2023 roku. Projektowana elektrownia fotowoltaiczna zajmować będzie obszar 5,66 ha, na którym zostanie umieszczonych ok. 7500 szt. paneli fotowoltaicznych. Farma stanowić będzie źródło odnawialnej energii elektrycznej pracujące na potrzeby własne Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Obok inwestycji w OZE spółka angażuje się również w realizacje inwestycji środowiskowych. Przykładem może być tu duży projekt związany m.in. z regulacją gospodarki wodnej na terenie naszej działalności. Budujemy pompownię wód na rowie „Żelaznym”. Koszt tej inwestycji przekracza 60 mln zł.

Czy koncentracja spółki na efektywności kosztowej to nadal główne wyzwanie?

- Tak, jest to nadal nasze wyzwanie - realizowane obecnie w trudnych czasach wynikających ze wzrostu kosztów produkcji w okresie post-pandemicznym i warunkach kryzysu energetycznego wywołanego agresją Rosji na Ukrainę.

W obliczu dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych i kolejnych obciążeń finansowych dla wydobycia i spalania węgla energetycznego - wynikających z prowadzenia restrykcyjnej polityki klimatycznej w wymiarze europejskim - niezwykle istotne jest zachowanie naszych zdolności konkurencyjnych wynikających z dotychczasowej, wieloletniej efektywności kosztowej.

W związku z tym zamierzamy dalej utrzymać naszą pozycję jako najbardziej efektywnego producenta węgla energetycznego w kraju. Przy czym zapewnienie - we współpracy z naszą stroną społeczną - odpowiedniego, godziwego wynagrodzenia za ciężką pracę górniczą, bezpieczeństwa pracy naszej załogi oraz ciągłości naszego działania jest naszym podstawowym priorytetem.

Rozmawiał: Jerzy Dudała