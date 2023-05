Najlepsza polska kopalnia ma dobre pomysły i ambitne plany. Gorzej z pieniędzmi

Najlepsza polska kopalnia – Bogdanka - chce się przekształcić w koncern multisurowcowy. Jakie ma realne możliwości, by zdywersyfikować działalność?

Bogdanka znalazła się w miejscu, w jakim jest wiele firm węglowych – szuka dywersyfikacji.

Choć spółka ma wiedzę, jak wydobywać, to problemem może być dojście do atrakcyjnych złóż innych niż węgiel surowców.

Ze względu na możliwości finansowe nie jest możliwe kupno przez spółkę atrakcyjnych aktywów.

Bogdanka to producent węgla kamiennego, który zaopatruje w surowiec przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Węgiel jest paliwem schyłkowym. Kłopotliwy w wykorzystaniu, wcale nie taki tani. Oczywiście na razie nie widać realnych substytutów węgla koksującego, ale w przypadku paliwa dla energetyki zamienników jest coraz więcej.

Kopalnie kryją zwykle coś więcej niż tylko węgiel

W przypadku naszego kraju oczywistą zaletą węgla jest to, że mamy go jeszcze na dekady. Jak mówi prezes Bogdanki Kasjan Wyligała, spółka planuje wydobycie surowca do połowy wieku. A co potem?

- Chcemy zdywersyfikować działalność, wykorzystując kompetencje górnicze i przekształcić firmę w koncern multisurowcowy. Chcemy ponadto stać się wytwórcą i sprzedawcą energii elektrycznej, tak żeby zapewnić zieloną energię na nasze potrzeby, ale także dla regionu - mówi menedżer.

Przeanalizujmy te plany. Skupmy się na tych, które ze względu na obecny, górniczy, charakter firmy powinny być uważane za przedłużenie obecnego biznesu.

Próba dywersyfikacji wydobycia jest jak najbardziej uzasadniona. Problem w tym, że... trzeba mieć, co wydobywać.

Kierownictwo Bogdanki przeanalizowało okoliczne złoża (chodzi o wschodnie regiony Polski). Wskazało 11 surowców, jakie chce wydobywać w przyszłości, w 20 potencjalnych lokalizacjach. Chodzi m.in. o sole potasowo-magnezowe, węgiel koksujący, bursztyn, fosforyty, metale ziem rzadkich, gips, złoto, ferrolity, molibden, wolfram, cynk, ołów i uran. Wygląda to zachęcająco.

Amerykanie już to robią. Jak przeszczepić scenariusz na polski grunt?

Czy podobną drogą idą inne firmy górnicze? To oczywisty trend i jak najbardziej realny.

Na początku maja amerykański rynek górniczy poruszyła informacja z całkiem sporej spółki w branży Ramaco Resources. Ta notowana na nowojorskiej giełdzie firma znana jest głównie z produkcji węgla koksującego.

Mająca siedzibę w stanie Kentucky spółka, prowadząca działalność w Zachodniej Wirginii i Pensylwanii, pochwaliła się odkryciem złoża pierwiastków magnetycznych w swojej kopalni Brook w Wyoming (stan ten odpowiada za około 47 proc. amerykańskiej produkcji węgla – prawie wyłącznie energetycznego).

Odkrycia dokonano we współpracy z federalnym zespołem badawczym z Narodowego Laboratorium Technologii Energetycznych Departamentu Energii USA. Co więcej, odkrycie już zostało pozytywnie zweryfikowane.

A ponieważ w USA jest czynna tylko jedna kopalnia magnetycznych pierwiastków ziem rzadkich, Mountain Pass w Kalifornii, uruchomienie nowej produkcji jest tylko kwestią czasu. Czy taki sukces może powtórzyć Bogdanka?

Pomoc państwa w przestawieniu na nowe tory mogłaby się bardzo przydać

Aby dać odpowiedź na pytanie o możliwości adaptacji amerykańskiego scenariusza w Polsce, należy najpierw nakreślić dość sprzyjające otoczenie dla Ramaco Resources. Po pierwsze - poszukiwanie i wydobycie wspomaga administracja rządowa. Po drugie - zgromadzone zostały fundusze centralne na wsparcie takich inicjatyw. Ramaco Resources to firma, której ubiegłoroczne przychody sięgnęły 565 mln dol. (około 2,38 mld zł), a zysk netto 116 mln dol., samodzielnie więc trudno byłoby jej rozwinąć działania w nowym kierunku.

Jak widać jednak, amerykańska spółka może liczyć na szeroko zakrojoną pomoc administracji centralnej. Oczywiście mówimy tu o strategicznych dla bezpieczeństwa zasobach. Obecnie 94 proc. światowej produkcji magnesów ma miejsce w Chinach.

Warto zaznaczyć, że Waszyngton już kilkanaście miesięcy temu wskazał, które pierwiastki i minerały mogą cieszyć się względami i wsparciem państwa. Ułatwia to firmom węglowym skierowanie wysiłków ku perspektywicznym surowcom. U nas cała odpowiedzialność za zwrot od węgla ku innych kopalinom spadła na barki firm.

Co również istotne, za Ramaco Resources stoją także mający miliardowe fundusze akcjonariusze. I choć pośrednio Bogdankę kontroluje Skarb Państwa, to trudno oczekiwać, że zdecyduje się na takie wydatki.

Dywersyfikacja ma wiele imion. A może warto kupić "coś gotowego"?

Oczywiście możliwe jest teoretycznie inne rozwiązanie. Firma górnicza kupuje spółkę z branży zajmującą się produkcją innych surowców. To rozwiązanie dość powszechne i od dawna stosowane. Pozwala na zdywersyfikowanie oferty produktowej i zmniejsza zależność od cen jednego surowca.

Niestety, w przypadku Bogdanki taką drogę trzeba skreślić. Ubiegłoroczny zysk kopalni, całkiem solidny jak na nasze realia, wyniósł około 175 mln zł (niespełna 42 mln dol.). Celowo przeliczyliśmy to na amerykańską walutę, by pokazać, jak ogromne kwoty wchodzą w grę, gdy chodzi o przejęcie wartościowych i perspektywicznych aktywów.

Cały ubiegłoroczny zysk Bogdanki to ok. 1/3 promila wyceny największej na świecie firmy górniczej BHP (obecna wartość giełdowa to około 223 mld dol. australijskich). To dobitnie pokazuje, z jakimi środkami można się wybierać na zakupy w globalnej branży surowcowej. Krajowym firmom brakuje w wynikach finansowych kilku zer, by stanąć do rywalizacji o aktywa.

Ale przekonujące jest nawet porównanie dokonane na krajowym podwórku. Ubiegłoroczny zysk Bogdanki to niewiele ponad pół procenta wyceny KGHM...

Rynek wydobycia surowców ściął mróz. Tu nie ma możliwości wykonania sensownego ruchu

Oczywiście mogą pojawić się głosy, że warto i trzeba poszukać okazji. I tu zła wiadomość. Takich nie ma. Perspektywy dla innych niż górnictwo węgla segmentów branży wydobywczej są bardzo dobre. W ostatnich latach doszło do licznych fuzji i przejęć, czego efektem jest mała liczba atrakcyjnych podmiotów na rynku szukających inwestora, a dodatkowo bardzo wysokie wyceny spółek.

I jeszcze jedna przy tej okazji kwestia. Nawet jeśliby Bogdanka znalazła aktywo do przejęcia, to musi się porozumieć z jego właścicielami. A to bywa trudne. Najnowszym przykładem tego jest historia spółki górniczej – jak mówią analitycy z mocną ekspozycją na węgiel – Glencore.

By bardziej się zdywersyfikować, gigant złożył ofertę przejęcia kanadyjskiej spółki górniczej Teck. Mimo ponad 3 mld dol. premii w stosunku do wyceny giełdowej została ona odrzucona.

Reasumując, choć strategia szefów Bogdanki na „co po węglu” jest spójna i logiczna – spółka ma know-how – to jednak ze względu na ograniczenia finansowe będzie trudna do realizacji w segmencie górniczym, jeśli nie wydarzy się coś niezwykłego.