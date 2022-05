Najlepsza polska kopalnia ma nowy plan. Możliwe przejęcia

Będziemy w tym roku pracować nad aktualizacją strategii oraz przeglądem inicjatyw i inwestycji. Mamy już selektywne wydobycie węgla semi soft, typu 34. Jednocześnie prowadzimy prace, mamy koncesje na rozpoznanie złóż węgla typu 35. Będziemy w tym roku również przyglądać się innym okazjom rynkowym, jeżeli chodzi o koncesje innych surowców i minerałów, czy też akwizycje - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Kasjan Wyligała, wiceprezes ds. operacyjnych Lubelskiego Węgla Bogdanka. Bogdanka uznawana jest za najlepszą polską kopalnię.

Kasjan Wyligała trafił do Lubelskiego Węgla Bogdanka z KGHM-u.

Myślę, że wiele rozwiązań da się wprowadzić także do Bogdanki, oczywiście uwzględniając specyfikę górotworu oraz specyfikę surowca, który jest wydobywany - zaznacza Kasjan Wyligała.

Wskazuje również, że Bogdanka zamierza wykorzystać swoje know-how i kompetencje, aby nadal się rozwijać.

Wojna na Ukrainie oraz kryzys energetyczny spowodował chwilową rehabilitację węgla. Jednak pozostaje pytanie, jak długo będzie się spoglądać w UE na węgiel bardziej przychylnym okiem.

- Wydaje się, że ta sytuacja będzie trwała około dwóch, trzech, może maksymalnie czterech, pięciu lat - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Kasjan Wyligała, wiceprezes ds. operacyjnych Lubelskiego Węgla Bogdanka.

- Obecnie mamy zaburzoną sytuację podażową, jeżeli chodzi o węgiel. Jest zwiększone zapotrzebowanie, a co za tym idzie, również ceny tego surowca są wyższe. Jako kraj wprowadziliśmy embargo na rosyjski węgiel, więc tutaj też będziemy mieć lukę w wysokości około ośmiu, dziewięciu milionów ton tego surowca. Jednak UE nie zmieniła zasadniczo swojej polityki klimatycznej. Wydaje się, że jeżeli „opadnie ten kurz wojenny” i sytuacja na Ukrainie się uspokoi, to ten zwrot w kierunku zielonej transformacji jeszcze przyspieszy. Będzie to podyktowane tym, że kraje UE będą się chciały uniezależniać od rosyjskich surowców, idąc w kierunku transformacji energetycznej - dodaje Kasjan Wyligała.

Lubelski Węgiel Bogdanka wydobywa obecnie węgiel energetyczny. Natomiast w przyszłości zamierza sięgnąć po zasoby węgla koksowego.

- Jako zarząd Bogdanki będziemy w tym roku pracować nad aktualizacją strategii oraz przeglądem inicjatyw i inwestycji - zaznacza Kasjan Wyligała.

- Widzimy Bogdankę w niedalekiej przyszłości jako spółkę zasobowo-multisurowcową. Oczywiście w naszej strategii, która obecnie obowiązuje, mamy już selektywne wydobycie węgla semi soft, typu 34. Jednocześnie prowadzimy prace, mamy koncesje na rozpoznanie złóż węgla typu 35. Będziemy w tym roku, po aktualizacji strategii, również przyglądać się innym okazjom rynkowym, jeżeli chodzi o koncesje innych surowców i minerałów, czy też akwizycje. Zatem to nie jest koniec górnictwa w Polsce. Data roku 2049 dotyczy węgla dla celów energetycznych. A my jako Bogdanka chcemy wykorzystać nasze know-how i kompetencje i nadal się rozwijać - podkreśla Wyligała.

Kasjan Wyligała trafił do Lubelskiego Węgla Bogdanka z KGHM-u. Pytamy zatem, czy są jakieś rozwiązania, które można by przenieść z KGHM-u do Bogdanki.

- Pracowałem ostatnie 3,5 roku w KGHM Polska Miedź. To firma będąca liderem w branży wydobywczej. I myślę, że wiele rozwiązań da się wprowadzić także do Bogdanki, oczywiście uwzględniając specyfikę górotworu oraz specyfikę surowca, który jest wydobywany - zaznacza Kasjan Wyligała.

