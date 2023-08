Chcielibyśmy się na przykład zabezpieczyć przed konsekwencjami ewentualnej próby prywatyzacji LW "Bogdanka" SA w przyszłości - zaznacza Mariusz Romańczuk, szef Solidarności w Lubelskim Węglu Bogdanka.

Jeśli chodzi o sprawy bezpośrednio dotyczące załogi LW Bogdanka, podpisano porozumienie mówiące o przeznaczeniu dodatkowego odpisu na tak zwane wczasy pod gruszą.

Wartość odpisu wyniesie 10 milionów złotych.

- Będzie on wypłacany w transzach i na podstawie regulaminu ustalonego przez Komisję Socjalną, w podobny sposób jak działo się to w latach przed pandemią - wskazali przedstawiciele związków zawodowych.

Cztery organizacje związkowe reprezentujące pracowników Lubelskiego Węgla Bogdanka poinformowały, że podczas dwóch spotkań - z zarządem spółki i z politykami partii rządzącej, między innymi wiceministrem finansów Arturem Soboniem - przyjęto "kilka konkretnych i wiążących ustaleń na temat przejęcia Bogdanki od Enei przez Skarb Państwa oraz związanego z tym Pakietu Pracowniczego".

Kwestia przejęcia Bogdanki przez Skarb Państwa ma być "dopięta" we wrześniu

Jak zaznaczono w komunikacie opublikowanym przez Solidarność, Związek Zawodowy Górników w Polsce, Kadrę i Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce Przeróbka, Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka zobowiązał się do tego, że 30 sierpnia przedstawi stronie społecznej "uzgodnione ze stroną rządową propozycje Pakietu Pracowniczego, tak by we wrześniu można było sfinalizować porozumienie".

Jak zaznacza Solidarność Górnicza, przedstawiciele partii rządzącej mieli zadeklarować, że kwestia przejęcia Bogdanki przez Skarb Państwa zostanie "dopięta" we wrześniu, dzięki czemu cały proces mógłby się zakończyć przed rozpisanymi na 15 października wyborami parlamentarnymi.

- Należy mieć nadzieję, że troska rządu o dobro kopalni, dodatkowo wzmocniona troską o wynik wyborczy spowoduje, że propozycje które zostaną nam przedstawione, bliskie będą zgłoszonym przez nas postulatom - oświadczyli związkowcy.

Ponadto zaznaczyli, iż głównym przedmiotem negocjacji pozostaje wartość flapsów (posiłków regeneracyjnych dla pracowników.

- W odpowiedzi na nasz postulat zwiększenia wartości talonu do 1,5 proc. najniższej płacy krajowej, zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka proponował niższą wartość i dopiero od 1 stycznia 2024 roku. Strona związkowa podtrzymuje dotychczasowe stanowisko. Oczekujemy porozumienia w tej kwestii na spotkaniu w dniu 30 sierpnia 2023 roku - napisali związkowcy.

- Rozmowy przebiegają w dobrej atmosferze. Wszystkim zależy, by do decydujących rozstrzygnięć doszło możliwie szybko - chcą tego również zaangażowani politycy, zapewne ze względu na zbliżające się wybory - zaznacza Mariusz Romańczuk, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność LW Bogdanka, cytowany przez Solidarność Górniczą.

Rozmowy z zarządem o pakiecie pracowniczym jeszcze w sierpniu

- Właściwe działania mające na celu przygotowanie Bogdanki do przejęcia przez Skarb Państwa podjął już koncern Enea, główny akcjonariusz spółki - podkreśla Mariusz Romańczuk.

- Jeśli chodzi o tak zwany pakiet pracowniczy, umówiliśmy się, że podczas zaplanowanego na 30 sierpnia spotkania omówimy z zarządem te elementy "pakietu", na które pracodawca ma wpływ. Chodzi głównie o sprawy finansowe - dodaje.

Wskazuje jednocześnie, że są też jednak sprawy zależne od właściciela.

- Chcielibyśmy się na przykład zabezpieczyć przed konsekwencjami ewentualnej próby prywatyzacji LW Bogdanka SA w przyszłości - zaznacza Mariusz Romańczuk, cytowany przez Solidarność Górniczą.

- Gdyby do tego doszło, chociażby wskutek zmiany władzy - co zawsze może się zdarzyć - chcielibyśmy, aby załoga otrzymała 15 procent akcji będących w posiadaniu Skarbu Państwa. Ponadto domagamy się gwarancji zatrudnienia. I o tym będziemy rozmawiać z przedstawicielami rządu. Zakładamy, że "pakiet pracowniczy" zostanie uzgodniony we wrześniu - dodaje.

Bogdanka zatrudnia w sumie blisko 6 tysięcy pracowników

- Jest też chyba dobra wola każdej ze stron co do tego, by "pakiet" podpisać w momencie, kiedy będzie podpisywana umowa sprzedaży - zaznacza Mariusz Romańczuk, cytowany przez Solidarność Górniczą.

- Mamy też do omówienia kilka spraw bieżących. Jak wiadomo, w niemal wszystkich spółkach węglowych zostały wypłacone premie jednorazowe, które miały zrekompensować pracownikom rosnące koszty życia. U nas porozumienie płacowe jest realizowane na założonym wcześniej poziomie, jednak uznaliśmy, że należałoby również podnieść wartość talonu żywieniowego - tak zwanego flapsa. Tutaj dyskusja wciąż trwa, ale zmierza raczej w dobrym kierunku. Reasumując, nastawiamy się na wypracowanie dobrych rozwiązań dla załogi - podkreśla Mariusz Romańczuk.

Lubelski Węgiel Bogdanka Bogdanka zaopatruje w węgiel przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z Bogdanki to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa. W Grupie Lubelski Węgiel Bogdanka zatrudnionych jest blisko sześć tysięcy osób. Bogdanka jest największym pracodawcą na Lubelszczyźnie.