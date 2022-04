Najlepsza polska kopalnia może wydobyć więcej węgla. Ale potrzebna jest pomoc

- W obecnej sytuacji potrzeba wsparcia przedsiębiorstw górniczych, tak aby mogły zwiększać moce produkcyjne. Bez działania państwa nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby rynku krajowego. Musimy zabezpieczyć zasoby węgla i wykorzystać posiadany potencjał - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka, uznawanej za najlepszą polską kopalnię.

Jest to niewątpliwie niebezpieczne, bowiem my działamy zgodnie z normami, zgodnie z ustawami o ochronie środowiska. Nie łamiemy ich i wszystko robimy z poszanowaniem środowiska. Natomiast to są kwestie, które mogą nam wydłużyć proces administracyjny i przez to możemy zostać zablokowani przy realizacji ważnych przedsięwzięć w spółce.Kwestia wchodzenia takich podmiotów w sferę procesów administracyjnych powinna być szeroko poruszana i dyskutowana, a najlepszym przykładem, że są to działania bardzo niebezpieczne, jest przykład gazu łupkowego i tego, jak skończył się ten projekt.- To organy państwowe wydają decyzje. Zatem istotne byłoby spojrzenie w kierunku nas - przedsiębiorców jako działających na rzecz środowiska i gospodarki. Ważne, by można było realizować inwestycje, które pozwolą na dalszy rozwój.Zmienia się polityka surowcowa państwa, powinniśmy zacząć myśleć także o innym wykorzystaniu węgla. Jednocześnie, w obecnej sytuacji, potrzeba wspierać przedsiębiorstwa górnicze, tak aby mogły zwiększać moce produkcyjne. Tutaj bez działania państwa nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby rynku krajowego. Musimy zabezpieczyć zasoby węgla i wykorzystać posiadany potencjał.- Myślę, że jest to krótkotrwałe spojrzenie. Nie wierzę, że nastąpi w tym zakresie znacząca zmiana. Sądzę, że raczej ten zielony zwrot jeszcze bardziej będzie postępował. Zgodnie z narracją, że trzeba się uniezależnić od importu surowców ze Wschodu.