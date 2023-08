Najlepsza polska kopalnia opublikowała raport ESG

Lubelska Bogdanka, od lat uznawana za najlepszą polską kopalnię, opublikowała raport niefinansowy, uwzględniający obszary ESG, czyli środowisko, sprawy społeczne i ład korporacyjny.

Grupa kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka opublikowała raport ESG za 2022 rok.

Dokument jest dziesiątym raportem, przygotowanym w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI), uwzględniającym także elementy typowe dla raportowania zintegrowanego, wiążące wyniki finansowe z rezultatami w obszarze środowiskowym, społecznym i zarządczym.

Wiemy, że losy naszej grupy za kilka dekad zależeć będą od decyzji podejmowanych dzisiaj - podkreśla, cytowany na pierwszych stronach raportu ESG Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka.

Działająca w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Bogdanka, ze względu na dość korzystne warunki geologiczne, jest uważana za najlepszą polską kopalnię węgla kamiennego.

Rok 2022 był szczególny dla firmy z uwagi na jubileusz 40-lecia wydobycia, ale nie tylko. Napaść zbrojna Rosji na Ukrainę oraz wywołany przez nią kryzys humanitarny i energetyczny istotnie determinowały działalność spółki.

Warto pamiętać, że Bogdanka, spośród wszystkich kluczowych podmiotów tzw. infrastruktury krytycznej, zlokalizowana jest bardzo blisko granicy z Ukrainą. Działania grupy miały zatem realny wpływ na polską gospodarkę i bezpieczeństwo, także dla gospodarstw domowych.

W 2022 r. całkowita kwota przychodu ze sprzedaży węgla wyniosła 2.451,7 mln zł, co było wynikiem najwyższym od 5 lat. Z myślą o przyszłych pokoleniach, a także z uwagi na dynamiczne zmiany na światowym rynku, w tym wdrażany w UE program sprawiedliwej transformacji, przy jednoczesnym embargo na rosyjskie surowce, rozpoczęto prace nad aktualizacją strategii biznesowej oraz przyjęto w grupie pierwszą Strategię ESG.

Choć raport ESG opisuje działalność grupy w 2022 roku, nie sposób nie nawiązać do tego, co wydarzyło się w spółce w 2023 roku, a w szczególności w kontekście przyjętej w maju strategii LW Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do roku 2040.

Główne założenia tego przełomowego dla LWB dokumentu kreślą wizję Bogdanki jako multisurowcowego koncernu. Według niego spółka nie tylko zajmować się będzie wydobyciem węgla, ale także i innych – ważnych dla zielonej transformacji surowców, takich jak: metale ziem rzadkich, węgiel koksujący czy molibden i wolfram z miedzią.

Obecnie zaangażowanie w produkcję OZE może wiązać się z ryzykiem uzależnienia od komponentów sprowadzanych spoza UE, stąd - odpowiedzialnie zarządzając łańcuchem dostawców - Bogdanka planuje sama produkować półprodukty niezbędne w energetyce odnawialnej.

Kreowanie nowych miejsc pracy jest szczególnie ważne dla tak dużego pracodawcy jakim jest Bogdanka (Grupa na koniec 2022 r. zatrudniała 5791 osób), gdyż zgodnie z obowiązującymi założeniami koniec węgla kamiennego w Polsce planowany jest na 2049 rok.

Bogdanka chce sięgnąć również po inne surowce krytyczne dla gospodarki

- Choć perspektywa ta dla wielu może wydawać się odległa, to wiemy, że losy naszej grupy za kilka dekad zależeć będą od decyzji podejmowanych dzisiaj. Nasza strategia to ambitny i odpowiedzialny plan zdywersyfikowania przychodów, stopniowo i mądrze odchodząc od podstawowej działalności - zaznaczył, cytowany na pierwszych stronach raportu ESG Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka. - Będziemy kontynuować efektywne wydobycie węgla, z którego LW Bogdanka jest znana na rynku, ale chcemy sięgnąć również po inne surowce krytyczne dla gospodarki. Poprzez konsekwentne utrzymanie wysokiego poziomu produkcji węgla chcemy wygenerować do 2030 środki, które pozwolą na inwestycje związane z obszarem multisurowcowości. W ciągu najbliższych ośmiu lat planujemy zainwestować 8,6 mld zł, z czego niemal połowa dotyczyć będzie nowych obszarów działalności - dodaje prezes Wyligała.

LW Bogdanka jest liderem zrównoważonego rozwoju w przemyśle wydobywczym

Niezmiennie, w raporcie bardzo dużo miejsca zostało poświęcone obszarom ESG, czyli środowisku, sprawom społecznym i ładowi korporacyjnemu. Spółka prezentuje zrealizowane innowacyjne projekty i inicjatywy, potwierdzające, że LW Bogdanka jest liderem zrównoważonego rozwoju w przemyśle wydobywczym, a dobre praktyki, które realizuje, mogą być inspiracją dla innych przedsiębiorstw.

Wśród nich, w raporcie szczegółowo opisano m.in. powołanie pierwszej Rady Naukowej ds. ochrony środowiska przy kopalni (niezależnego organu doradczo-opiniującego dla Zarządu), objęcie funkcji Lidera w nowo powołanym Łęczyńskim Klastrze Energii czy opracowanie metodyki mierzenia śladu węglowego we wszystkich trzech zakresach.

W efekcie tych działań Bogdanka wróciła na indeks WIG-ESG na GPW w Warszawie, udowadniając, że przyjęta ścieżka zrównoważonego rozwoju przynosi wymierne efekty, a Grupa jest pewnym i godnym zaufania podmiotem rynku finansowego.

Lubelski Węgiel Bogdanka od czerwca 2009 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W sierpniu 2022 roku Lubelski Węgiel Bogdanka powrócił do notowań w Indeksie WIG-ESG.