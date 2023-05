Najlepsza polska kopalnia pokazała strategię. Chce sięgnąć po nowe surowce

Bogdanka zaprezentowała nową strategię. Zakłada przekształcenie spółki w koncern multisurowcowy, ale też inwestycje w OZE. Wśród nowych surowców, których pozyskiwanie potencjalnie wchodzi w grę, Bogdanka wymieniła m.in. węgiel koksujący, bursztyn, metale ziem rzadkich i złoto.

Długoterminowym celem nowej strategii jest transformacja Lubelskiego Węgla Bogdanka w koncern multisurowcowy.

Bogdanka w nowej strategii przewiduje, że średni poziom produkcji węgla w latach 2023-2025 wyniesie ok. 9,1 mln ton, w latach 2026-2030 ok. 10,1 mln ton, a w latach 2031-2040 ok. 9,1 mln ton.

Bogdanka zakłada, że poziom zatrudnienia w działalności podstawowej będzie wynosił około 5 tys. pracowników do roku 2042 i podtrzymanie tego poziomu później na skutek rozwoju nowych obszarów działalności.

Bogdanka to producent węgla kamiennego, który zaopatruje w surowiec przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka podał, że 17 maja 2023 roku rada nadzorcza spółki zatwierdziła przyjętą przez zarząd 9 maja 2023 roku "Strategię rozwoju GK LW Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 roku".

Bogdanka wśród kluczowych przesłanek opracowania i przyjęcia nowej strategii wymienia m.in. turbulencje na rynku węgla na świecie związane z destabilizacją rynku spowodowaną wojną na Ukrainie, embargo na import surowca z Rosji oraz przyspieszającą transformację energetyczną Polski.

Zarząd spółki zaprezentował nową strategię podczas uroczystości w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Dywersyfikacja działalności z wykorzystaniem kompetencji górniczych

- Chcemy wydobywać węgiel do 2049 roku i utrzymać pozycję lidera efektywności, jeśli chodzi o sprzedaż i produkcję węgla kamiennego. Ta działalność pomoże nam sfinansować pozostałe filary, które będą budować przyszłość naszej kopalni. Mamy odpowiednio dużo czasu, żeby się przygotować i transformować firmę tak, żeby była bezpieczna - mówił Kasjan Wyligała, prezes zarządu Bogdanki.

Spółka ma zostać przekształcona w koncern multisurowcowy, dodał prezes.

- Chcemy zdywersyfikować działalność, wykorzystując kompetencje górnicze i przekształcić firmę w koncern multisurowcowy. Chcemy ponadto stać się wytwórcą i sprzedawcą energii elektrycznej, tak żeby zapewnić zieloną energię na nasze potrzeby, ale także dla regionu. Już dzisiaj jesteśmy w przededniu otwarcia pierwszej farmy fotowoltaicznej 3 MW i planujemy wielkoskalowe inwestycje w OZE (odnawialne źródła energii - przyp. red.) - wyjaśniał Kasjan Wyligała.

Spółka poinformowała ponadto, że zgodnie ze strategią średnie przychody ze sprzedaży w latach 2023-2025 przewidziane są na poziomie 5,9 mld zł, w latach 2026-2030 na poziomie prawie 5,6 mld zł, a w latach 2031-2040 na poziomie ponad 4,9 mld zł.

Bogdanka zamierza uczestniczyć w odbudowie przemysłu górniczego na Ukrainie

- Przez najbliższe kilkanaście lat nic się nie zmieni. To działalność związana z produkcją węgla będzie podstawą biznesu i o tę działalność musimy mocno zadbać, tak jak do tej pory dbaliśmy, musimy zabezpieczyć wydobycie - mówił Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Bogdanki.

Podał, że firma stara się o przedłużenie koncesji na obszar górniczy Puchaczów 5, aby moc wydobywać węgiel po 2030 roku i zaznaczył, że to działalność górnicza będzie finansowała rozwój Bogdanki.

- Mówiąc o wydobyciu, nie zamykamy się wyłącznie na Bogdankę, bo z uwagi na to, co stało się za naszą wschodnią granicą, zamierzamy, jeżeli będzie taka możliwość, aktywnie uczestniczyć w odbudowie przemysłu górniczego na Ukrainie poprzez operacyjne działania czy poprzez sprzedaż naszych usług, naszego know-how - poinformował Artur Wasilewski.

Bogdanka przewiduje, że przeciętna wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2023-2025 wyniesie ok. 1,01 mld zł, w latach 2026-2030 ok. 1, 12 mld zł, a w latach 2031-2040 ok. 426 mln zł.

Wśród nowych planowanych działalności wymienia m.in. produkcję komponentów OZE, tj. koszów fundamentowych do farm wiatrowych i konstrukcji do montażu paneli PV i mocno podkreśla plany inwestycji w odnawialne źródła energii „o skali około 500MW do 2030 roku oraz sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE”.

W kręgu zainteresowania spółki 11 surowców w 20 potencjalnych lokalizacjach

Duży nacisk podczas prezentacji strategii został położony przez przedstawicieli Bogdanki na wyjaśnienie koncepcji przekształcenia obecnej kopalni węgla w koncern multisurowcowy.

- Przy analizie geologicznej surowców, jakie chcemy wydobywać, braliśmy pod uwagę kryteria krytyczności, które określają akty UE. Patrzyliśmy też pod kątem trudności i perspektywiczności złóż, a także pod kątem nakładów capeksowych (inwestycyjnych - przyp. red.) i także czasu trwania inwestycji i potencjalnych zwrotów. Skupiliśmy się na obszarze ściany wschodniej - wyjaśniał Kasjan Wyligała.

- Na tej podstawie wybraliśmy 11 surowców w 20 potencjalnych lokalizacjach. To są sole potasowo-magnezowe, węgiel koksujący, bursztyn, fosforyty, metale ziem rzadkich, gips, złoto, ferrolity, molibden, wolfram, cynk, ołów i uran. Te wszystkie surowce były podane analizie zarówno pod kątem biznesowym, jak i geologicznym - stwierdził Kasjan Wyligała.

Poinformował, że Bogdanka w najbliższym czasie chce przeznaczyć 50 mln zł na prace eksploracyjne, czyli - mówiąc najprościej - na lepsze rozpoznanie zasobów surowców, którymi jest zainteresowana.

Z czasem, jak podano, Bogdanka zakłada wzrost średniego udziału przychodów z inicjatyw spoza głównej działalności z poziomu 1 proc. w latach 2023-2025 do poziomu 12 proc. w latach 2026-2030 oraz do poziomu 29 proc. w latach 2031-2040.

- Zakładamy stały, bezpieczny poziom zatrudnienia, to jest w działalności podstawowej około 5 tys. pracowników do roku 2042, a poprzez rozwój takich obszarów jak OZE i multisurowcowość przedłużenie i podtrzymanie tego poziomu zatrudnienia poza rok 2042 - poinformował Adam Partyka, zastępca prezesa zarządu ds. pracowniczych i społecznych.